Del SanSan de Benicàssim al IDG en Bigastro: el turismo de festivales levanta la veda

De Benicàssim (Castellón), a la alicantina localidad de Bigastro. Del indie, pop y electrónica al triplete dub, reggae, sound system. La temporada de macrofestivales arranca en poco más de un mes en la Comunidad Valenciana con dos citas coincidentes en el tiempo: 29, 30 y 31 de marzo. En plena Semana Santa y a 300 kilómetros de distancia. El SanSan Festival aterrizará por segundo año consecutivo en el mismo recinto de conciertos de Benicàssim que alberga otras citas de referencia para el público festivalero como el FIB y Rototom Sunsplash. En Bigastro, en la sala Carmen24 del municipio alicantino, se implanta el International Dub Gathering (IDG), uno de los mayores encuentros de dub, reggae y sound systems de Europa. Para su tercera edición el evento da el salto desde Barcelona a Alicante, y potencia la ya amplia oferta de festivales de la Comunidad. Con el SanSan y el IDG se levanta, oficialmente, el telón para recibir a los primeros 55.000 –si se alcanzan las cifras de 2017- turistas de festivales. Echa a rodar una maquinaria que sumó en 2017 sólo en territorio valenciano más de un millón de asistentes con un impacto económico de 128,8 millones de euros.

La quinta edición del SanSan Festival (la segunda en Benicàssim tras tres años en Gandia) ya tiene cartel cerrado, tras incorporar a sus últimas apuestas: el particular subnopop de Ojete Calor y las eclécticas sesiones de The Zombie Kids. Nombres que se suman a una larga lista de confirmaciones que lideran el grupo escandinavo de rock alternativo The Royal Concept y la banda granadina Lori Meyers que, casi a punto de cumplir un año desde que sacase su último disco, se presenta como uno de los platos fuertes de la nueva edición del festival de Castellón.

Iván Ferreiro, La M.O.D.A., Sidonie, Juanito Makandé, Rulo y la Contrabanda, Space Elephants, Arco, Viva Suecia, Varry Brava, Sexy Zebras, Txarango, Elefantes, Celtas Cortos, Dinero, Muerdo, Despistaos, Rufus T. Firefly, Full, Bombay, La Sr. Tomasa, Los Tiki Phantons, Nunatak, Nixon, Meridian y Ñeku le ponen aliño a un cartel con el que el festival espera rebasar los 45.000 asistentes de su estreno en Benicàssim el año pasado.

También del 29 al 31 de marzo, pero a 300 kilómetros de distancia y con giro de 360º en lo que a género musical se refiere emerge la otra macrocita festivalera de este arranque de temporada en la Comunidad Valenciana: el International Dub Gathering.

Considerado como uno de los mayores encuentros europeos dedicados al dub, reggae y la cultura sound system, con el IDG la Comunidad Valenciana consolida su apuesta como tierra de festivales. El certamen traslada su sede de Barcelona y elige Bigastro (Alicante) para celebrar su tercera edición. Será en la Sala Carmen24, con cabezas de cartel como Jah Shaka, Twinkle Brothers o Mafia & Fluxy entre el medio centenar de artistas que completan la apuesta musical del certamen. Un aliciente, dice la organización, para rebasar los 9.000 asistentes que congregó en su edición de 2017.

Asistentes al Rototom Sunsplash. Ángel Sánchez

El IDG llega de la mano de Dub Academy, plataforma de desarrollo y motor de eventos dedicados a la cultura del sonido, y cuenta con el aval de Rototom Sunsplash, el festival más importante de Europa en la escena reggae desde hace 25 años, que forma parte de la organización. El cartel completo, junto a la nueva localización, que permite ampliar escenarios y aforo, “presagian que el IDG volverá a ser uno de los mayores encuentros de música dub y cultura sound system de toda Europa”, afirman desde el festival.

El cartel definitivo apuesta una vez más por nombres consagrados como Jah Shaka, un icono de la escena dub mundial o Mafia & Fluxy junto a Dj Tubs, por primera vez en España en formato sound system. Destacan las actuaciones en directo, novedad de esta edición, como la de la formación jamaicana Twinkle Brothers. Se suman al cartel el legendario productor inglés Adrian Sherwood o los irremplazables Iration Steppas, nombres que han dado forma al dub y al reggae a lo largo de las últimas tres décadas.

El IDG cuenta también con los artistas que siguen alimentando la escena dub con sus producciones y nuevos trabajos como Mungos HiFi desde Escocia, y OBF, que se presentará ante el público junto a los cantantes Sr. Wilson, Charlie P. y Shanti D. Le siguen el dueto de moda en España, Iseo & Dodosound, junto a su sección de vientos The Mouse Hunters; Soom T, una de las voces femeninas más potentes y reivindicativas del panorama francés; Gorgon Sound; Dub Files junto a la jamaicana Hempress Sativa o el proyecto musical Woman Soldiers.

El IDG incorpora una propuesta de cinco sound systems llegados desde diferentes puntos del continente europeo liderada por King Shiloh Sound System, con su innovador ‘Sir-Round Sound’ de 360º desde Holanda y su sesión de ocho horas para la primera jornada del festival. Completan ronda Ubik, directamente desde Ginebra, los sevillanos Dubstoned, Greenlight Sound System junto a dos nombres destacados como Biga Ranx y Mackie Banton al micrófono, y Black Board Jungle.

A la propuesta de tres días en torno al dub se une una amplia oferta de actividades extramusicales: conferencias, sesiones de yoga y un espacio infantil con citas para disfrutar en familia, junto a una variada propuesta gastronómica y un mercadillo.