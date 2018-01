Liam Gallagher, Travis Scott, Bastille y mucho más en el FIB 2018

El Festival Internacional de Benicàssim 2018 suma nuevos nombres a un cartel que estaba únicamente protagonizado por The Killers. Ente las incorporaciones que actuarán en esta cita universal los días 19, 20, 21 y 22 de julio destacan la repetición por segundo año consecutivo del ex de Oasis, Liam Gallagher, y Travis Scott. El rapero es uno de los rostros más conocidos del género y toda una estrella mediática por sus relaciones personales con Rihanna o Kyle Jenner.

El FIB 2018 va tomando forma y lo hace con un espíritu muy indie y muy british, así lo demuestran las confirmaciones de Two Door Cinema Club, The Vaccines, Bastille, Catfish and the Bottlemen, Wolf Alice, Everything Everything, Nothing but Thieves o Shame. La banda norteamericana Tune-Yards añade el toque más pop y Rusos Blancos y Melenas son las propuestas nacionales del cartel. A falta de muchos nombres más, esta edición sigue creciendo a base de nombres consolidados y algunos de los grupos más atrevidos de la escena alternativa.

En la pasada edición más de 177.000 asistentes disfrutaron de un festival que a pesar del paso de los años sigue más vivo que nunca. La nueva era dorada del FIB que anunciaba su director en 2017 se resaltó tras lograr batir el récord de público en una de las jornadas, la liderada por los Red Hot Chili Peppers. Más de 50.000 personas abarrotaron un recinto que sigue siendo el punto de referencia de los festivaleros de Reino Unido.

Las entradas generales para disfrutar de los cuatro días del FIB 2018 y de la zona de acampada están a la venta por 125 euros hasta el próximo 4 de febrero. En el caso de los pases VIP el precio es de 250 euros. Para poder ir a la zona de acampada VIP, más conocida como Villacamp, hay que abonar 85 euros más.