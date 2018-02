“La política me repele, está enviciada, alejada de las necesidades de la gente”

Gay Talese (Nueva Jersey, 1932) vive días agitados. Defendió al actor Kevin Spacey cuando surgieron las primeras acusaciones de acoso sexual, proclamó en un foro que solo una mujer —Mary McCarthy, autora de El grupo— había influido en su prosa, y con el #MeToo no ha dejado de alertar de los riesgos de una caza de brujas. Talese es consciente del incendio que ha prendido y trata de defenderse. “Me equivoqué con las palabras. Con Spacey no tenía ni idea de que eran tantos los casos de acoso ni entendí lo que realmente querían preguntarme; solo quise señalar que todos tenemos algo de qué avergonzarnos, incluso el Dalai Lama. Y con las mujeres, pues mire, yo de joven quería ser periodista de Deportes y no había mujeres dedicadas a ello, si llego a saber que en realidad me estaban preguntando si las odio, habría contestado que por supuesto que no. Pero el error voló por Internet y no hubo forma de pararlo”.

—¿Apoya el #MeToo?

—Tengo esposa y dos hijas. Mi propia mujer sufrió un caso cuando era joven. No hay que tolerar a los depredadores, desde luego que no. Harvey Weinstein, Charlie Rose y Spacey lo son. Pero tampoco hay que dejar de tener cuidado; muchas denuncias se están solventando en televisión y en Internet; y se ha despedido a gente que no había hecho nada, a gente inocente sin darle posibilidad de defensa. Ahora, en una oficina, es fácil caer en problemas.

—Pero habrá que denunciar el acoso ahí donde se ve, ¿no?

—Por supuesto.