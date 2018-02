Denuncian a Guillermo del Toro por plagio en plenas votaciones al Oscar

Guillermo del Toro se lo está llevando todo con su última película, La forma del agua. Desde el León de Oro del Festival Internacional de Venecia hasta las 13 candidaturas que defenderá en los Oscar -entre ellas la de mejor guion original-, la película más nominada del año. Una lista de reconocimientos para esta historia de amor entre una criatura acuática y una señora de la limpieza. Un recorrido victorioso ahora empañado por la denuncia presentada que acusa al realizador mexicano de plagiar la obra del premio Pulitzer Paul Zindel Let Me Hear You Whisper.

La denuncia, presentada el miércoles en California por el hijo del fallecido autor, David Zindel, asegura que La forma del agua toma prestados demasiados elementos de la obra que el premio Pulitzer escribió en 1969. Según los documentos legales, la obra de Zindel “cuenta la historia de una señora de la limpieza solitaria que trabaja en el turno de noche en un laboratorio en el que se realizan experimentos en animales para uso militar”. El mismo documento añade que en el texto del premio Pulitzer la protagonista queda fascinada por la criatura submarina, que está encerrada en un tanque de cristal, y consigue comunicarse con ella gracias a la música de unos discos antiguos. “Cuando descubre que las autoridades planean acabar con la criatura en aras al progreso científico la mujer urde un plan para liberar a la criatura secuestrándola en un carro de la ropa y soltándola en un muelle que da al océano para liberarla”, continúa la sinopsis de Let Me Hear You Whisper presentada en la denuncia.

Zindel es más conocido por el trabajo con el que ganó el premios Pulitzer en 1971, El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas. La obra fue adaptada a la pantalla en 1972 con Paul Newman como director y su esposa, Joanne Woodward, como protagonista. Zindel falleció en 2003. Los denunciantes aseguran que tanto Del Toro como la producción conocían la obra del autor ya que el productor Daniel Kraus sugirió su adaptación al realizador mexicano. Ávido lector y con un amplio conocimiento especialmente en el campo de la literatura fantástica, Del Toro ha reconocido públicamente, según señala la denuncia, su admiración por el trabajo de Zindel. El documento también subraya la coincidencia de que el director mexicano comenzase a trabajar en su proyecto el mismo año en el que se emitió una producción televisiva de la obra de Zindel. “Ese y otros detalles sobre el guion y la producción de la cinta son claras evidencias de que los demandados infringieron (los derechos) de la obra de Zindel con conocimiento de causa”, resume el texto.

El guion de La forma del agua también estuvo nominado en los premios del Sindicato de Guionistas, aunque no ganó, lo mismo que ocurrió en los pasados Globos de Oro o en los más recientes premios del Instituto Británico del cine, más conocidos como BAFTA. La forma del agua también está considerada una de las 10 mejores películas del año, según el Instituto Americano del Cine.

En la respuesta oficial del estudio encargado de la cinta, la compañía Fox Searchlight, también mencionada en la denuncia, se asegura que las acusaciones no ameritan. “Las quejas están calculadas para coincidir con la votación de los Oscar y presionar al estudio para que se produzca una rápida resolución”, contraataca la nota. “Muy al contrario pensamos defendernos con todas nuestras fuerzas y, por extensión, defender la originalidad de la película”, añade. El pasado 20 de febrero los más de 7.000 miembros de la Academia recibieron sus papeletas electrónicas para expresar sus elecciones en esta 90 edición de los Oscar. Tienen hasta el próximo 27 para completar su voto en las 24 categorías a concurso. Los resultados se darán a conocer el próximo 4 de marzo durante la gala de entrega de los galardones en el teatro Dolby de Los Ángeles.