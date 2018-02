Las mujeres de La Caja de Pandora marchan por Arco con el lema ‘estamos aquí’

Unas sesenta artistas del colectivo feminista La Caja de Pandora, considerado el MeToo del mundo del arte español, han recorrido este mediodía Arco coronadas con diademas con un signo de geolocalización como parte de una acción destinada a denunciar la poca representación de mujeres en la feria de creación contemporánea. "Solo un 20% de los artistas participantes en la edición pasada fueron mujeres. Y de ellas solo un 5% eran españolas", ha explicado Inma Haro, creadora multidisciplinar que firma sus acciones como Miss Haro. "Parece que somos invisibles, ¿no? Pues aquí estamos con un geolocalizador para que no quepa duda de que existimos".

"Históricamente hemos estado relegadas. A la mujer no se le ha permitido el acceso a la educación hasta hace muy poquito. En las academias de pintura, por ejemplo, hasta finales del siglo XIX, casi empezando el XX, no se admitían mujeres y no se les permitía pintar desnudos", ha añadido María Gimeno, impulsora junto a Yolanda Domínguez de esta acción, que ha revolucionado el pabellón 7 de Ifema en la primera jornada de la 37ª edición de la feria de arte de Madrid. "Las mujeres no estamos, no se nos encuentra. No estamos en las exposiciones, premiadas en los concursos, en las becas, dirigiendo museos... Seguimos siendo musas, pero no se nos considera artistas", ha añadido Domínguez, artista visual.

Arco, que reúne hasta el día 25 a 208 galerías de 29 países, ha sido el escenario elegido para esta reivindicación porque los "circuitos artísticos tienen que apoyar la producción artística femenina, apoyarla dándole un hueco, visibilidad, valorando su trabajo; es verdad que las obras masculinas se valoran mucho más económicamente que las femeninas".

"Este año todavía no se ha contado y no se sabe cuál es exactamente el porcentaje" de mujeres artistas españolas en Arco, reconocen, aunque añaden que "suele ser bajo". "Venimos de un 4% en 2016, a un 5% en 2017, y a ver qué nos depara 2018", han continuado Domínguez y Gimeno sobre esta edición en la que todos los programas de la feria —tres en total— están comisariados íntegramente por mujeres.

Otra de las participantes, Leila Amat, que paseaba acompañada de su bebé (también con diadema) en brazos, ha criticado las razones con las que la dirección de Arco ha venido explicando en los últimos años la descompensación entre hombres y mujeres en la nómina de artistas. "Dicen que es por una cuestión de méritos. Eso implica que las artistas españolas somos peores que el 95% de los artistas incluidos en Arco".