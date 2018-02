Coque Malla: “Me obsesiona mi relación con las mujeres”

El artista Coque Malla (Madrid, 1969) se siente en su mejor momento. Aunque lleva más de 33 años en la música, sigue con la misma ilusión primeriza en todo lo que hace. Nacido en una familia de artistas en plena dictadura de Franco, creció en un entorno muy bohemio, de izquierdas y progresista. Eso le hizo normalizar tanto el arte, que no podía imaginarse dedicándose a otra cosa. Por ello, su transición a los 15 años de un niño normal a un miembro de la exitosa banda de Los Ronaldos fue algo natural para él. Ahora, tras casi dos décadas como solista, se mantiene inefable a la hora de crear, innovar y, sobre todo, a la hora de ofrecerse a su público. De ello, nace Irrepetible, un disco y DVD tributo a sí mismo, que grabó durante el concierto del 6 de junio en el Teatro Alcalá de Madrid recorriendo las canciones más memorables de su carrera.

Cuando el grupo se disuelve en 1998, Malla decide comenzar su carrera en solitario. “Durante la última gira, comencé a componer canciones que sentía que no tenían ningún sentido dentro de la banda, eran muy mías y era injusto para mis compañeros llevarles a donde yo quería ir”, explica el cantante al recordar cómo sacó adelante un año después Soy un astronauta más, su primer disco sin Los Ronaldos. Con la disolución del grupo, su relación con el público comenzó siendo complicada. "Hemos tenido nuestros altibajos, pero con La hora de los gigantes hubo una especie de reconciliación y eso había que celebrarlo, ¿y qué mejor manera que viéndome encima de un escenario y grabándolo?” cuenta el artista de 48 años que bromea con que ha tenido que enviar una botella de champán a cada uno de sus fans para que le siguieran en esta nueva etapa.

Para esta “celebración”, Malla ha querido contar con la presencia de su habitual banda, además de un cuarteto de cuerda y un quinteto de viento para darle ese estilo sinfónico con el que ya contaba El último hombre en la Tierra, sacado en 2016. Sin embargo, no son las únicas novedades de Irrepetible, ya que el creador de la mítica No puedo vivir sin ti, ha pedido a Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Santi Balmes, Dani Martín y Neil Hannon que le acompañarán. “Es el dream team y no me imagino este álbum sin ellos”.

Iván Ferreiro y Coque Malla interpretando en directo 'Me dejó marchar'.

“Iván (Ferreiro) y Dani (Martín) son grandes amigos míos. Hemos vivido muchas cosas juntos y creo que eso es fundamental para colaborar, sobre todo, encima de un escenario, porque se nota el juego de miradas, la complicidad”, explica. El caso de Jorge Drexler es algo diferentes porque no se conocían antes de interpretar Santo Santo, pero Malla tuvo la intuición de que podría ser un buen amigo y un buen artista con el que trabajar. “Y así fue”. Pero, sin lugar a duda, el momento más excitante en la preparación de este disco fue cuando conoció a Neil Hannon, fundador de la banda The Divine Comedy, al cual admiraba fervientemente. Se toparon casi por casualidad y, entre risas, ambos comentaron el hacer algo juntos. Y de la broma, surgió My Beautiful Monster, tema compuesto entre los dos.

Para crear, Malla sostiene que “hay que escribir de lo que tengas cerca”. Por ello, habla de rupturas y de su relación con las mujeres sobre todo. “Es lo que más me obsesiona, porque como no la entiendo, puedo escribir libremente y experimentando”. Exponiendo estos temas tan personales, su ya conocida timidez entra en conflicto con la necesidad de exhibirse. “Es la paradoja del escritor, del artista. Solemos ser tímidos, pero nuestra profesión se basa en exhibir los sentimientos más profundos y esa contradicción nos engancha. Somos unos enfermos sin remedio”.

Aunque aún es pronto para dibujar el esquema de su próximo proyecto, parece que Malla tiene claro que quiere experimentar aún más, huir del formato pop y arriesgar con las armonías y sonidos. “Me apetece volver a la cueva, al estudio, ponerme el pijama, la bata, dejarme crecer la barba y encerrarme para seguir creciendo como músico”.