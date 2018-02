Los Premios Bafta se celebran en TCM

Todos los nominados a los Premios Bafta del próximo domingo.

La temporada de premios en el mundo del cine se acerca a su recta final pero antes de que los Oscar hay una cita que los buenos aficionados no se pueden perder: los Bafta, las máscaras doradas que son el símbolo de la Academia del Cine Británico, una ceremonia que el canal TCM retransmitirá el próximo domingo a las 23.00.

Será la edición número 71 y, como en años anteriores, la gala tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres. La actriz Joanna Lumley, protagonista de la serie de televisión Absolutamente fabulosas, será la maestra de ceremonias sustituyendo a Stephen Fry, que se ha encargado de este cometido los últimos doce años.

La forma del agua, la entrañable historia de un monstruo acuático que ha realizado el mexicano Guillermo del Toro, parte, a priori, como gran favorita de la noche con sus doce candidaturas, entre las que destacan mejor película, mejor director y guion original para Guillermo del Toro. Además, mejor actriz principal y secundaria para Sally Hawkins y Octavia Spencer.

La película Tres anuncios en las afueras, del británico Martin McDonagh, suma nueve candidaturas y puede convertirse en la gran alternativa de la ceremonia. Sus principales protagonistas, Frances McDormand, Sam Rockwell y Woody Harrelson, optan a la estatuilla en las categorías de mejor actriz y mejor interpretación masculina de reparto.

El tercer largometraje en discordia, también con nueve nominaciones, es El instante más oscuro, dirigida por Joe Wright, que arranca con la elección como primer ministro británico de Winston Churchill. El filme se centra en el dilema al que tuvo que enfrentarse nada más asumir el cargo: firmar un acuerdo con Hitler o enfrentarse a él.

Su protagonista, Gary Oldman, que encarna al histórico dirigente inglés, es el favorito para conseguir el Bafta como mejor actor, aunque no lo tendrá nada fácil porque compite con Daniel Day Lewis por El hilo invisible, en la que puede ser la última interpretación de su carrera. También optan al premio Daniel Kaluuya, por Déjame salir; Timothée Chalamet, por Call me by Your Name, y Jamie Bell por Las estrellas de cine no mueren en Liverpool. Por último, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve y Dunkerque de Christopher Nolan reúnen un total de 8 candidaturas cada una.

La 71 ceremonia de entrega de los premios Bafta será comentada en el canal por los periodistas Juan Zavala y María Guerra, presentadora del programa La script de la Cadena SER. Durante toda la jornada, la programación del canal estará dedicada a estos prestigiosos galardones con la emisión de una selección de películas que fueron en su día reconocidas por la Academia Británica del Cine. Títulos como Alicia ya no vive aquí de Martin Scorsese, que en 1976 ganó cuatro estatuillas; El discurso del rey, gran triunfadora en 2011 con siete máscaras; o Boyhood de Richard Linklater, que en 2015 consiguió los Bafta al mejor filme del año y el de mejor actriz de reparto para Patricia Arquette.