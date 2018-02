Muere Marty Allen, actor y cómico estadounidense, a los 95 años

El actor y cómico estadounidense Marty Allen ha muerto este lunes a los 95 años en Las Vegas. El intérprete ha fallecido a consecuencia de las complicaciones de una neumonía, según ha informado la portavoz de Allen, Candi Cazau, a la agencia Associated Press. Se encontraba junto a Karon Kate Blackwell, su mujer y socia durante las últimas tres décadas, según ha resaltado Los Angeles Times.

El cómico, muy popular en Estados Unidos, era conocido por su saludo y eslogan "Hello dere" y era uno de los últimos miembros vivos de la generación de estrellas de Dean Martin, Frank Sinatra, Lena Horne o Elvis Presley, con quienes compartió escenario.

Allen se hizo famoso como miembro del dúo Allen and Rossi, que integraba junto a Steve Rossi, quien murió en 2004. La pareja apareció en 44 ocasiones en el programa de entrevistas The Ed Sullivan Show, incluyendo los episodios en los que se presentaron los Beatles en Estados Unidos, que tuvieron un alto índice de audiencia. "Todo el mundo recuerda esos shows por los Beatles, y eran geniales, pero nosotros también aparecimos", dijo Allen en 2014. "No había un solo talk show en la televisión que no quisiera a Allen and Rossi", afirmó el actor.

El dúo cómico también apareció con regularidad en los programas nocturnos The Tonight Show with Johnny Carson y The Merv Griffin Show. La pareja hizo giras por clubs de comedia de todo el país, incluidos los principales casinos de Las Vegas, y publicó álbumes de humor que recopilaban sus actuaciones de éxito hasta que, en 1968, se desintegró el grupo de forma amistosa.

A partir de entonces, Allen siguió apareciendo en programas de televisión y en telefilmes, y acudió habitualmente al concurso The Hollywood Squares y otros shows en los que participaban famosos. "Hemos perdido otro icónico animador de Las Vegas, Marty Allen", ha tuiteado el mago Lance Burton.

Allen nació en Pittsburgh y, además de su trabajo en los escenarios, sirvió en el Cuerpo Aéreo del Ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que ganó una medalla al valor. En 1960 se casó con Lorraine Frenchy Allen hasta la muerte de esta, en 1976. En 1984 contrajo matrimonio con Karon Kate Blackwell, una cantante y compositora que se convirtió en su pareja artística en sus últimas décadas y actuó dando la réplica seria a las bromas de Allen, tal y como Rossi había hecho medio siglo antes.