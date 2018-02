Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla se toman con humor las críticas por los Premios Goya

Ernesto Sevilla, presentador junto con Joaquín Reyes en la gala de los Premios Goya celebrada el pasado sábado, ha dejado un mensaje en su perfil de Instagram acompañado del hashtag Goya2018: "Nunca podréis conmigo porque soy idiota". "La gala una mierda pero joder qué guapo iba", añadió el cómico, junto con una foto suya durante la ceremonia.

Estas palabras llegan después de las numerosas críticas aparecidas en redes sociales y en varios medios acerca de cómo los manchegos presentaron la gala e incluso hubo quienes afirmaron echar de menos a Dani Rovira, maestro de ceremonias en las anteriores tres ediciones y quien también recibió duras críticas por su trabajo. "No ha merecido la pena", llegó a escribir Rovira en Twitter, debido a la cantidad de ataques recibidos.

#goya2018 Una publicación compartida de Ernesto Sevilla (@ernestosevillaoficial) el Feb 4, 2018 at 12:12 PST

Sevilla ha querido aclarar en Vanity Fair que le "encanta" que digan que han hecho "la peor gala de la historia" de los Goya. "Seguro que costaría decidir cuál fue la mejor, pero la peor ya sabemos que ha sido esta. Eso tiene su mérito. Me hace cierta ilusión, lo digo en serio", afirmó a la revista. Joaquín Reyes explicó en el mismo medio que durante la gala tuvo la sensación de que "las bromas estaban yendo bien, que encajaban con el tono de la noche", porque "dentro se vive de una manera diferente", aunque ha admitido que "no ha funcionado". "Con la que estaba cayendo fuera, en todos los sentidos, (el domingo) me quedé en la cama escuchando música medieval", aseguró Reyes respecto a las críticas sobre su trabajo y el de su compañero de escenarios.

Reyes y Sevilla, creadores de La hora chanante, Muchachada Nui y Museo Coconut, hicieron uso de su particular humor surrealista que dejó indiferente a gran parte de los espectadores, que calificaron en las redes sociales esta edición como una de las peores en la historia de los Premios Goya.