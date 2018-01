La mexicana ‘Tiempo compartido’ se lleva el premio especial al mejor guion en Sundance

Como ya le ocurrió en su debut en 2012, el director mexicano Sebastián Hofmann no volverá del festival de Sundance, la meca del cine independiente, con las manos vacías. Su película Tiempo compartido, que protagoniza, entre otros, Luis Gerardo Méndez, se ha llevado el premio especial del Jurado al mejor guion, coescrito con Julio Chavezmontes, y la mexicana Tatiana Huezo, uno de los galardones que concede el Instituto de Cine de Sundance por Nigth on fire, dos pruebas más de que el cine mexicano sigue en un año de gracia tras los éxitos conseguidos por Guillermo del Toro en los Globos de Oro y en las candidaturas a los Oscar. La cinta argentina The Queen of Fear, mejor actriz para su protagonista Valeria Bertuccelli, el director de origen puertorriqueño Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men), mejor ópera prima estadounidense, y el realizador de ascendencia mexicana Rudy Valdez (The Sentence), mejor documental estadounidense para el público, son otros galardonados latinoamericanos de esta edición que cierra sus puertas este domingo.

El máximo galardón del festival fundado por Robert Redford en las montañas de Utah ha ido a parar a The Miseducation of Cameron Post, un drama sobre la terapia de conversión gay de la directora Desiree Akhavan. Con Chloe Grace Moretz como protagonista, la cinta deleitó e impresionó a la audiencia en su estreno mundial con la historia de una adolescente que se ve obligada a someterse a un polémico tratamiento, que se practica en la vida real, tras ser descubierta teniendo sexo con una reina de graduación escolar. "En nombre de todo el equipo de Cameron Post queremos dedicar este premio a los sobrevivientes de la comunidad LGTB a la terapia de conversión", dijo Moretz.

Kailash, sobre la cruzada de un hombre para acabar con la esclavitud infantil, ha ganado el premio al mejor documental estadounidense, mientras que el de la audiencia a la mejor película de EE UU se lo ha llevado Burden, de Andrew Heckler. El premio al mejor director de documental estadounidense ha sido para la directora Alexandria Bombach por On Her Shoulders, retrato de una niña yazidi que sobrevivió a la esclavitud sexual a manos del Estado Islámico.

Butterflies obtuvo el premio del gran jurado a la mejor película internacional mientras que Of Fathers and Sons, sobre la radicalización yihadista en el hogar, del celebrado cineasta sirio Talal Derki, ganó en la categoría de documental internacional.