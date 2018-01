Muere Fredo Santana, rapero y ‘trapero’ de Chicago, a los 27 años

El rapero estadounidense Fredo Santana (Chicago, 1990) ha muerto este sábado a los 27 años de edad. El fallecimiento del cantante, cuyo verdadero nombre es Derrick Coleman, ha sido anunciado en las redes sociales por su amigo Maxo Kream, según informa el diario Daily Star. "Maldita sea tío. Me he quedado sin palabras en este momento. Estoy llorando por mi colega Fredo. Te quiero. RIP un verdadero salvaje", ha escrito Kream.

Fredo Santana apareció en el vídeo del rapero Drake con el tema Hold on, en el que interpretaba a un hombre que secuestró a la novia de Drake en 2013. Este cantante también ha rendido tributo a Santana en las redes sociales. "Descansa en paz Santana". Coleman también ha cantado con otros artistas como Kendrick Lamar, PeeWee Longway o Soulja Boy.

Santana es conocido por sus temas de música gangsta y fue miembro de Chief Keef, conocidos por sus incursiones en el trap y por sus raps sobre la peligrosa vida en las calles de Chicago. Su álbum de debú fue Trappin Is no dead. Desde entonces, sus admiradores no han parado de crecer. En sus redes sociales colgaba habitualmente fotos en las que aparecía fumando marihuana o portando armas de gran calibre, pero también en los estudios de grabación.

En el pasado mes de octubre, Fredo Santana confesó que había sufrido una insuficiencia hepática y renal, que le había dejado algunas secuelas. Las causas de la muerte no han sido dadas a conocer hasta el momento.