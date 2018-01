El veto cultural en Líbano alcanza a Steven Spielberg

Fotograma y tráiler de la película 'Los archivos del Pentágono'.

Si el año pasado la película Wonder Woman fue vetada en Líbano "por culpa" de que la protagonista Gal Gadot era israelí y defensora del sionismo, movimiento político judío que defiende el Estado independiente israelí en territorio palestino, este año es el turno de Los archivos del Pentágono, la nueva cinta de Steven Spielberg. El ministro libanés de Cultura, Gattas Jury, ha criticado este lunes la película, cuyo estreno estaba previsto para el viernes en las salas del país, y ha asegurado que ofrece una imagen distorsionada de Beirut.

"Es una práctica común que cuando un escritor o director presenta un trabajo se documente sobre el lugar, la fecha y la ubicación. Sin embargo, el director Spielberg nos sorprendió al descartar esos hechos y dar una imagen injusta y distorsionada de la gran ciudad de Beirut", ha declarado el ministro. Según medios locales, la comisión encargada de censurar las películas, libros y obras de teatro de Líbano, ha recomendado que se prohíba la proyección del filme por esta razón.

Sin embargo, según una fuente relacionada con la promoción internacional del largometraje a la que ha accedido The Hollywood Reporter, el drama protagonizado por Meryl Streep y Tom Hanks ha sido rechazado por el llamado Boicot a Israel, una práctica habitual en este país de Oriente Próximo que limita al sur con Israel. Según esta misma fuente, la razón de la censura se debe a que Spielberg rodó parte de su película La lista de Schindler en Jerusalén.

La película de la discordia gira en torno al conocido escándalo de los dos periodistas de The Washington Post y The New York Times que destaparon, en 1971, una serie de documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam.