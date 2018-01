Katy Jurado, la bella mexicana de los papeles complicados en Hollywood

La actriz mexicana Katy Jurado hubiera cumplido este 16 de enero 94 años. Nacida en Guadalajara, Jalisco, el 16 de enero de 1924, llegó a la fama gracias a sus papeles de femme fatale, dando el salto a Hollywood en 1951 con The Bullfighter and The Lady (Tarde de toros). Fue la primera actriz latinoamericana en ser ganadora del Globo de Oro por su actuación en la cinta High Noon (A la hora señalada), en 1952, y la primera en ser nominada a un Oscar por la cinta Broken Lance (Lo que la tierra hereda) en 1954. Murió en 2002 en Cuernavaca, México, a los 78 años.

Katy Jurado comenzó su carrera como actriz en México en 1943, con apenas 19 años. Dos años antes, en 1941, el cineasta Emilio Fernández la había invitado a participar en La isla de la pasión (1941). Sin embargo, sus padres no dieron su consentimiento, a pesar de que su padrino era el popular actor mexicano Pedro Armendáriz. Poco después, el productor Mauricio de la Serna le ofreció un personaje en la película No matarás, papel que la actriz aceptó sin el consentimiento de sus padres. Poco después de casó con el aspirante a actor Víctor Velázquez, y Katy Jurado se vio libre de necesitar el consentimiento de sus padres.

En pocos años, alcanzó gran popularidad durante la llamada Época de Oro del cine mexicano, por su caracterización de villana y femme fatale, y en pocos años dio el salto a Hollywood. En 1951 estrenó The Bullfighter and The Lady (Tarde de toros, en España), cuyo guión tuvo que aprenderse fonéticamente, ya que su conocimiento del inglés era bastante limitado en ese momento.

Muy pronto, los grandes productores de Hollywood se vieron cautivados por la exótica belleza de Katy Jurado, y empezaron a ofrecerle papeles habituales en las películas western de los años '50 y '60. Algunas de sus películas más conocidas son High Noon (A la hora señalada, 1952), Arrowhead (Hogueras de odio, 1953), Broken Lance (Lo que la tierra hereda, 1954), One-Eyed Jacks (El rostro impenetrable, 1960) y Pat Garrett & Billy the Kid (Pat Garrett y Billy el niño, 1973).

Tras su matrimonio con el actor y escritor mexicano Víctor Velázquez, y padre de sus dos hijos, Víctor Hugo y Sandra, Katy Jurado se divorció en 1946. En sus años en Hollywood, la actriz afirmó que había tenido breves romances con algunos actores como John Wayne y Tyrone Power. Marlon Brando, de hecho, se enamoró de Katy después de verla en High Noon (A la hora señalada, 1952), aunque en ese momento estaba casado con Movita Castaneda, y estaba teniendo también una relación paralela con Rita Moreno. Marlon Brando y Katy Jurado iniciaron entonces un romance que se prolongaría hasta que trabajaron juntos en One-Eyed Jacks (El rostro impenetrable, 1960).

Katy Jurado y el actor Ernest Borgnine en el rodaje de 'The Badlanders' (Los malvados de Yuma). Mondadori Portfolio Getty Images

El segundo matrimonio de Katy Jurado fue con el actor estadounidense Ernest Borgnine, el 31 de diciembre de 1959. Se habían conocieron en 1954, durante el rodaje en México de la película Vera Cruz. Sin embargo, el enlace duró poco. La pareja terminó divorciándose en 1963, en palabras de la propia Katy Jurado, porque "los celos e inseguridades de Borgnine convirtieron el matrimonio en un infierno".

Katy Jurado murió de insuficiencia renal y enfermedad pulmonar el 5 de julio de 2002, a la edad de 78 años, en su casa de Cuernavaca, en México. Fue enterrada allí mismo, en el Panteón de La Paz. Además tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 7065 Hollywood Boulevard, por su contribución al cine. Fue una de las personalidades del cine homenajeadas en la 75ª Ceremonia de los Premios Óscar, en 2003, al año siguiente de su muerte.