Eric Clapton confiesa que se está quedando sordo

El cantante y guitarrista inglés Eric Clapton (1945) ha confesado que se está quedando sordo. Según una información de la revista Rolling Stone, el británico también ha recordado que cada vez le resulta más complicado tocar la guitarra debido a la neuropatía periférica que sufre y que, como ya comentó, le provoca un sufrimiento parecido al de "descargas eléctricas" que bajan por sus piernas. Además, Clapton padece tinnitus, una dolencia por la que se perciben golpes y sonidos fuertes en la cabeza sin que provengan del exterior. Todo esto podría poner en peligro su gira Upcoming, que comienza el 2 de julio en Colonia, Alemania.

Con motivo de la promoción de un nuevo documental sobre su vida, Eric Clapton: Life in 12 Bars, dirigido por la estadounidense Lili Fini Zanuck, el cantante acudió el martes pasado a la emisora BBC 2 para hablar de esta película y de su estado. "Lo único que me preocupa es ser aún competente a los 72 años", apuntó Clapton. "Me estoy quedando sordo, tengo tinnitus y mis manos apenas funcionan. Espero que aún así la gente venga y me vea, o quizás lo hagan solo por curiosidad. En todo caso, para mí es increíble seguir aquí".

Clapton recuerda en la entrevista su pasado de lucha contra las drogas y el alcohol. "Durante al menos 20 años fui un caso perdido". El autor de Layla ha explicado que normalmente bebía "una infusión especial con vodka, porque parecía cerveza" a ojos de los demás.