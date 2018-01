Alejandro Palomas gana el Premio Nadal con su novela ‘Un amor’

Siempre ha sido así, pero en estos tiempos, quizá más que nunca: la vida es un remolino de emociones, de sentimientos que cada vez se confiesan más abiertamente y en el que las verdades no siempre lo son tanto. Con tacto Alejandro Palomas ha construido su intensa carrera a partir de esas coordenadas afectivas. Y en ellas se sitúa también Un amor, donde una madre ve cómo la noche antes de la boda de su hija una coincidencia funesta destroza la felicidad con la que ella, con esfuerzo, había cosido a su familia. Con esa nueva novela emocional obtuvo ayer en Barcelona el 74º Premio Nadal (18.000 euros), el decano de las letras españolas que convoca la editorial Destino.

“Una familia, 24 horas antes de una boda, todo bien; una llamada, todo va mal...y empieza la vida”. Así definió ayer la obra un autor que confiesa que busca “atraer al lector no tanto por el intelecto como por la emoción”. Palomas (Barcelona, 1967), licenciado en Filología Inglesa y máster en Poesía por el New College de San Francisco, lo ha puesto en práctica desde el principio de su carrera literaria, iniciada en 2002 con El tiempo del corazón y que ha escrito tanto en catalán como en castellano. Con una quincena de títulos, a casi libro por año (“escribir una novela para mí es un proceso muy intenso, que no puedo llevar más allá de un mes”), Palomas ha ido tejiendo un mundo donde la familia, los sentimientos, las confesiones y una a veces amarga incomunicación, salpicados siempre por algún misterioso episodio del pasado, son sus manantiales subterráneos.

A esas premisas responden novelas como El secreto de los Hoffman (2008) o El alma del mundo (2011), que le dejaron finalista de los premios Ciudad de Torrevieja y Primavera de Novela, respectivamente. Hasta ahora, los galardones en la trayectoria de Palomas habían llegado por la literatura juvenil, pues obtuvo primero el Joaquim Ruyra en catalán (2014) y luego el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (2016) por El hijo, una historia de mentiras entre un padre y un niño que quiere reconstruir su familia.

Ese hilo argumental había tenido su cénit un par de años antes en Una madre (2014), novela que catapultó a Palomas, y donde aparece Amalia, que a sus 65 años lograr reunir en la cena de Navidad a toda su familia tras años recosiendo las maltrechas relaciones familiares. La misma figura reaparece en Un perro (2016), donde vuelve a darse un torrente de confesiones que quizá no son tan francas como parecen. En la novela del Nadal, Amalia tiene cinco años más y en la cena de la noche antes de la boda de la hija la felicidad colectiva se resquebrajará por un hecho inesperado que desata los sentimientos de todos. “Siempre busco el impacto de la emoción, pero al estilo de los clásicos: reír, llorar, pero sobre todo, sentir”, defiende Palomas, que dedicó el premio a su familia literaria y a la real, con su perro Rulfo de 13 años y medio.

Memoria colectiva

También aflora el sentir en Bon dia. Són les vuit!, de Bassas (Barcelona, 1961). El reconocido periodista, desde 2013 accionista y directivo del diario Ara, recupera la experiencia profesional que le llevó a dirigir el programa líder en Cataluña. Y algo más: “No lo escribí antes porque no quería que se hablara más de los 14 últimos que de las 14 temporadas”, dijo Bassas en referencia a su tensa salida de la emisora. Y apuntó, con cierta emoción en la voz, que el libro es “una historia sobre los pasillos entre periodistas y políticos, pero es también historia más reciente del país que fue encontrando progrevisamente su voz”.

Basado en su larga y prestigiosa trayectoria, Bassas, que dedicó el premio a “cuatro hombres de paz”, en referencia a los políticos catalanes encarcelados, había publicado dos libros: El matí amb Raimon Panikkar, de sus entrevistas con el filósofo, y A un pam de la glòria. 11 anys amb el Barça, sobre sus vivencias de las retransmisiones en catalán de los partidos del club azulgrana que realizó junto a su gran mentor, Joaquim Maria Puyal.