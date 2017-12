El cine español registra su peor taquilla desde 2013

La cifra no es tan buena como la del año pasado, pero la industria suspira aliviada. La taquilla del cine español se va a quedar muy cerca de los 100 millones de euros en 2017. Desde el annus horribilis de 2013 —el del hundimiento hasta los 70 millones de euros— se han vivido sensaciones de recuperación de público, gracias a la saga de los Ocho apellidos, y a los filmes de Juan Antonio Bayona, Fernando González Molina y otros aciertos como la película de animación Tadeo Jones 2.

¿La racha se mantiene? “Aún hay que estar atentos a hoy, miércoles [ayer para el lector], que es un buen día para el empujón final”, cuenta David Rodríguez, el director general para España y Portugal de ComScore, la empresa que audita la taquilla del cine. Pero hasta el 17 de diciembre, todos los filmes españoles llevaban recaudados 95,6 millones de euros con 15,9 millones de entradas vendidas. Y el pasado fin de semana, no sumó más allá de 800.000 euros, de los cuales más de 710.000 euros procedían de Perfectos desconocidos, de Álex de la Iglesia, 22.000 de La librería, de Isabel Coixet, y otros 21.000 de Muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón, el último estreno español de la temporada. A eso habría que sumarle el día de Navidad, una jornada de mucho público (400.000 euros hizo ese día Perfectos desconocidos), y el próximo y último fin de semana del año con un domingo sin sesiones de tarde-noche). No habrá probablemente 100 millones porque puede que el cine en España no alcance los 600 millones en taquilla. Sobre esa cifra dos expertos dicen que habrá que esperar al domingo 31 para saberlo.

Las películas más taquilleras El honor de ser la película más taquillera en España este año se lo lleva La Bella y la Bestia, de Bill Condon, con 22 millones de euros en taquilla. El último blockbuster que lideró los filmes más vistos fue Los Croods en 2013. Desde 2014 esta batalla siempre la ha ganado alguna película española por encima de las superproducciones de Hollywood. El listado de las españolas más vistas lo encabeza Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas, de Enrique Gato y David Alonso, con 17,9 millones de euros. Le siguen Perfectos desconocidos, de Álex de la Iglesia (11,1 millones); Es por tu bien, de Carlos Therón (9,6 millones); El secreto de Marrowbone, de Sergio G. Sánchez (7,2 millones); Señor, dame paciencia, de Álvaro Díaz Lorenzo (6,6 millones); Toc toc, de Vicente Villanueva (6 millones), y Contratiempo, de Oriol Paulo (3,6 millones).

El año pasado se recaudaron 601,7 millones proporcionados por 100 millones de entradas vendidas en las salas españolas. El cine español ganó 109.040.951 euros logrados en taquilla con 18.144.453 espectadores, es decir, una cuota de mercado del 18,1%. En 2017 la cuota estará entre el 17% y el 18%. “Pero es que no ha habido estrenos de directores con tirón, salvo Álex de la Iglesia —con dos películas— y Tadeo Jones 2”, insisten diversos productores. Las cuatro películas más vistas del cine español están producidas por Telecinco Cinema: Tadeo Jones 2, Perfectos desconocidos, Es por tu bien y El secreto de Marrowbone, que son sus cuatro estrenos de 2017 y suman 45 millones.

Desde Atresmedia Cine, la otra gran productora de una cadena privada, Mikel Lejarza, su presidente, habla de un buen año —31 millones de euros con nueve largos— que podría haber sido mejor si Contratiempo y El guardián invisible (ambas han recaudado 3,6 millones y están séptima y octava en el listado de las más taquilleras) hubieran cumplido sus expectativas. “Con todo, nosotros somos una productora de audiovisual, no solo de cine o de televisión, sino que proporcionamos contenidos a nuestras cadenas, y en eso estamos orgullosos”, apunta Lejarza. “Ahora bien, reconocemos que en 2017 nuestros competidores lo han hecho mejor”.

Apertura de la audiencia

En un año sin los grandes nombres, ¿quién ha aportado a los 100 millones? “Por primera vez la taquilla parece la pedrea de la lotería, con muchas películas [hasta 13] por encima de los dos millones de euros de recaudación. El club exclusivo de anteriores temporadas se ha abierto”, cuenta el productor Enrique López Lavigne, de Apache Films, que este año ha logrado que sus producciones Verónica, Selfie, La llamada, Oro y el corto Madre, de Rodrigo Sorogoyen, hayan obtenido 20 candidaturas a los Goya. “Creo que se nota un cambio generacional en la Academia... y una apertura en el gusto de la audiencia. Se ha notado con Verónica, que es un filme no solo de terror que ha llegado a más público que el adolescente. Y que Telecinco comande la taquilla confirma su penetración en los hogares, su buen trabajo y su apuesta por la promoción”.

¿Qué ha pasado para que el cine en España recaude menos que en 2016? Culpables: septiembre y octubre. Como apunta David Rodríguez, “fueron meses con buen tiempo”. Y por supuesto, la cuestión política en Cataluña, el segundo mercado cinematográfico en España. “A nosotros nos pilló con el estreno del musical La llamada, que en Barcelona casi no tuvo repercusión”, cuenta López Lavigne. “Hoy estamos llenando una sala con karaoke”.