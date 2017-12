Así es ‘Most Beautiful Island’, la película ‘indie’ española que arrasa en EE UU

Ana Asensio, en 'Most Beautiful Island'. / Tráiler de 'Most Beautiful Island'.

Es una de las grandes noticias del año del cine español. Por primera vez, un cineasta español ganaba el gran premio del prestigioso South By Southwest de Austin (Texas): el honor recaía en Ana Asensio, actriz que debutaba en la dirección directamente con un largo, Most Beautiful Island, que desde finales del verano de 2001 lleva trabajando en Estados Unidos, tras un arranque prometedor en la televisión española, que ella dejó atrás por su viaje al otro lado del Atlántico. Most Beautiful Island, un drama que esconde un thriller con una prodigiosa dirección fotográfica, una incisiva dirección de actores y un sorprendente empaque final, que denota una increíble madurez como realizadora de Asensio, es una de las películas del año en Estados Unidos, llegando incluso a las candidaturas de los Premios Independent Spirit, los galardones del cine independiente que se entregan justo antes de los Oscar. El filme es finalista en el apartado John Cassavetes, que premia a la mejor película con un presupuesto menor a 500.000 dólares, y en el que compite curiosamente contra otro realizador español con película filmada en Estados Unidos: Antonio Méndez Esparza y La vida y nada más. Asensio invirtió todos sus ahorros para comprar película en súper 16 para un rodaje en 16 días: “Todo el mundo cobró 100 dólares al día trabajando 14 horas diarias. Yo dediqué el 90% del tiempo a la dirección, y poco a la actuación”, contaba en el certamen de Sitges.

Tras su espléndido recorrido festivalero, este thriller psicológico, que sigue los pasos de Luciana, una inmigrante (a la que le da vida la misma Asensio) que intenta ganarse la vida en Nueva York mientras escapa de su pasado en España, y que se ve envuelta en una extraña fiesta, por fin se estrena en España el próximo 12 de enero y aquí ya podéis ver su tráiler.