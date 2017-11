La luz de Madrid ilumina México

Hace 44 años, en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal o DF a secas, se inauguraba una estatua a León Felipe, poeta español muerto en el exilio mexicano. Un acto que, en cierta forma, ha tenido su correspondencia este sábado en Guadalajara (México), con el homenaje que Madrid, ciudad invitada, ha hecho al poeta en el pabellón que preside la gran fiesta del libro en español con el título de una de sus obras: Ganarás la luz.

No solo ha sido una victoria lumínica, unos destellos que se prolongarán durante toda la semana; también, en cierta forma, se ha honrado la luz de Madrid, la que agrupa a todos los que llegan a la capital española, tierra de acogida como aquel México del exilio –y este, por qué no– en la que “lo más importantes son sus gentes”, como recuerda Manuela Carmena. Una luz que, según la alcaldesa de esta ciudad, se volvió a recuperar con la llegada de la democracia. “Durante la dictadura, para muchos Madrid era el régimen, eso generó una imagen muy negativa, que cambió con la llegada de un proceso que sigo considerando excepcional, como es la Transición”, resaltó Carmena, quien fijó en el primer alcalde de la democracia, el profesor Enrique Tierno Galván, el guía de ese nuevo faro madrileño, un ejemplo que ella ha querido retomar al mando del ayuntamiento. “Madrid ganó personalidad con la llegada de la democracia”.

“La dictadura ensombreció a toda España, pero Madrid fue un poco de resistencia antifascista. Ha sido, y sigue siendo, el reflejo de la mejor versión de la historia del país”, aseguró Antonio Caño, director de EL PAÍS, durante el encuentro que mantuvo en la FIL con la alcaldesa. Una conversación en la que Caño recordó cómo en su época de corresponsal en México, en los años ochenta, la primera vez que salía de España, pudo comprobar los estrechos lazos entre ambos países. “Era muy sencillo seguir siendo madrileño en México”.

Esa universalidad de la capital española, considera el director de EL PAÍS, es una cualidad que debe potenciar la ciudad. “Madrid tiene una dimensión global, que ya la ejerce, pero puede ir a más. Ser global es concebir nuestro entorno como parte de esa universalidad”, destacó Caño, quien puso el ejemplo del propio diario para unir ambos lugares: “La ciudad donde más se vende EL PAÍS es Madrid, pero donde más lectores tiene, a través de nuestra edición digital, es en Ciudad de México”.

La alcaldesa retomaba la idea de la luz no solo como foco de las dichas de la ciudad. “También está la luz en otra dimensión, la que ilumina a toda la gente que sufre, por ejemplo, la soledad no querida. En el Ayuntamiento estamos empeñados en desarrollar la ciudad de los cuidados”, recalcó Carmena, consciente de que esa luz que no es tan atractiva “tiene que ayudar a saber lo que ocurre”.

Durante la charla, moderada por el periodista y escritor Juan Cruz, artífice en buena medida de que Madrid sea la ciudad invitada de la feria, hubo tiempo también para celebrar la literatura. “Una ciudad que lee es una ciudad que tiene predisposición a valorar lo que tiene delante”, resaltó la alcaldesa de Madrid, que ha contribuido a la cita con un amplio catálogo de autores, editoriales, músicos y exposiciones. “No hay mejor vehículo para el conocimiento que la lectura”, destacó por su parte Antonio Caño.