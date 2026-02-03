El rotundo informe para proteger a la angula: “Existe un consenso generalizado sobre su estado crítico”

El Ministerio para la Transición Ecológica ha citado para el 17 de febrero a las comunidades autónomas a una reunión del Comité de Flora y Fauna que puede ser clave para el futuro de la supervivencia de una enigmática y amenazada especie, la anguila europea (Anguilla anguilla). El departamento de Sara Aagesen llevará a esa reunión la propuesta para incluirla en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la categoría de “en peligro de extinción”, y vetar así la pesca de la anguila y de su alevín (la angula), que todavía se sirve en algunos restaurantes como un carísimo manjar. Transición Ecológica irá a ese encuentro con un informe del Comité Científico encargado de evaluar si una especie reúne los requisitos para ser incluida en el catálogo para su protección. Y la conclusión de esos expertos es favorable: “Se recomienda la inclusión de la anguila europea (Anguilla anguilla) como en peligro de extinción”.

“Existe un consenso generalizado en la literatura científica sobre el estado crítico de la población de anguila europea, que se encuentra fuera de los límites biológicos de seguridad”, se detalla en este dictamen al que ha accedido EL PAÍS. Los autores repasan los diferentes indicadores existentes sobre su presencia en los ríos europeos y españoles hasta concluir que reúne los requisitos para ser protegida.

Respecto a las razones de su situación crítica, el comité resalta en ese informe que “la sobrepesca es una de las causas principales de su declive”. Aunque añade otros “factores antropogénicos”, como la falta de conectividad de los ríos debido a la multiplicación de todo tipo de presas y saltos y la contaminación de los “tramos bajos” de los ríos de la Península. “Se necesita aplicar medidas correctoras”, afirman los autores.

Ese comité está formado por 19 expertos en biodiversidad que son elegidos por el ministerio a propuesta de las comunidades autónomas principalmente, aunque también de las organizaciones no gubernamentales. 18 de ellos votaron a favor de la inclusión de la anguila y un miembro se abstuvo. El informe fue emitido el 11 de febrero de 2024 a petición del Ministerio de Transición Ecológica, que a su vez había recibido una reclamación de la asociación Ríos con Vida para que se declare en España a la anguila en peligro de extinción. Pero la oposición de varias comunidades unos meses después hizo que no prosperase esa modificación del catálogo.

El ministerio respalda la inclusión de la anguila en esa lista, como proponen los científicos, pero esta es una competencia compartida y debe votarse en los órganos en los que también están presentes las comunidades, como el Comité de Flora y Fauna, que se reúne el 17 de febrero a petición de Transición Ecológica para abordar de nuevo la protección de la angula. Dos comunidades —Asturias y Galicia, donde se sigue pescando a los alevines de esta especie— ya han señalado que alegarán contra esa medida.

Esta será la tercera vez desde 2020 en la que este departamento traslada la propuesta a las comunidades. En estos seis años, la situación de la anguila ha ido deteriorándose todavía más. El último informe de seguimiento de la especie del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), publicado en noviembre, incidía en ello: la llegada de angulas hasta los ríos europeos se mantiene en niveles “extremadamente bajos”.

Aliados en el mundo de la alta cocina

Pero, además de las alertas científicas, dentro del mundo de la alta cocina también ha surgido un importante movimiento para dejar de consumir angulas encabezado por la organización de chefs Euro-Toques y, especialmente, por su expresidente Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz, con dos estrellas Michelin.

En esa creciente presión social, unida a los informes científicos cada vez más rotundos, confía el Ministerio para la Transición Ecológica para lograr un respaldo favorable de las comunidades a su propuesta de protección de la anguila esta vez. Para que salga adelante, se necesita una mayoría simple en el Comité de Flora y Fauna, explican fuentes de Transición Ecológica.

Pero lo que van a hacer las comunidades no está tan claro. El Principado de Asturias, donde tradicionalmente se pesca más angula (la cría), considera “incoherente” que un país adopte de forma unilateral la prohibición de la captura de la especie, mientras otros Estados limítrofes, como Francia o Portugal (en el tramo internacional del Miño), no aplican medidas equivalentes. Por ello, reclama que esta decisión sea analizada y acordada en el marco de la Unión Europea. Recuerdan que el Principado ha prohibido la pesca recreativa y existe una veda total sobre la angula amarilla y plateada (la especie ya adulta lista para regresar al mar y emprender un viaje de miles de kilómetros para reproducirse en el mar de los Sargazos). Estas medidas han permitido que las capturas se mantengan estables en las últimas dos décadas, concretan.

Sin embargo, los datos del ICES aclaran que el gran desplome de la especie se había producido con anterioridad. Por lo tanto, “las poblaciones se mantienen ahora estables, pero en niveles muy bajos, en torno al 10% de la cantidad que llegaba antes”, explica Estíbaliz Díaz, una de las mayores expertas europeas en la especie y copresidenta del grupo de trabajo del ICES sobre la anguila.

El Gobierno Vasco se muestra más cauto y responde que la propuesta del ministerio es algo nuevo que, de momento, está analizando y valorando, ya que requiere un análisis “tranquilo y sosegado”. Y recuerda que ya ha venido adoptando medidas para preservar la especie, como “la suspensión temporal de la campaña de la angula de esta temporada”, debido a los malos datos recogidos en informes científicos recientes. “La cantidad de angulas en nuestros ríos es de solo el 7% de las que habitaban en la década de los sesenta y setenta”, indica. El País Vasco reconoce que la situación de la especie es “crítica”.

Los pescadores no comparten este análisis. Unai Eizaguirre, presidente de la Asociación de Anguleros de Euskadi, considera el planteamiento del ministerio como “una estupidez”, al igual que el cierre de la campaña de este año, una decisión contra la que han presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Se queja de que en 15 años, desde que se aprobó el plan de gestión de la anguila, siempre se apunte a los pescadores, cuando uno de los grandes problemas, a su juicio, es el estado de los ríos. “Hay que arreglar el hábitat, pero para ello hay que enfrentarse a las grandes eléctricas, quitar saltos de agua, parar turbinas de las centrales…, y eso es mucho más complicado”, comenta.

La Consellería do Mar de la Xunta de Galicia manifiesta su “desacuerdo” con la iniciativa ministerial que consideran se ha planteado de “forma unilateral y sin el necesario diálogo previo con las comunidades autónomas ni con el sector”. La protección de la biodiversidad, añade en su respuesta a EL PAÍS, “no puede traducirse en prohibiciones generalizadas que ignoren la realidad territorial y penalicen a las comunidades que han demostrado una gestión eficaz y sostenible”. Por este motivo, Galicia presentará las correspondientes alegaciones cuando se conozca formalmente la propuesta.

Hace tres lustros, consciente de la situación tan desfavorable de esta especie, la Comisión Europea —además de declarar inexportable a la anguila fuera del territorio de la UE— instó a los países a poner en marcha planes de gestión. En España, al ser la pesca en los ríos una competencia autonómica, existe un plan general y 12 planes regionales. Pero en su dictamen de hace dos años, los miembros del Comité Científico advertían de que “a pesar de la implementación” de estos programas “no se observan signos de recuperación de la especie”.