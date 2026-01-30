La revuelta de las angulas: el Gobierno se suma a los chefs para acabar con su consumo en España

“La tradición no puede justificar la extinción”, argumentan cocineros con diez estrellas Michelin. Transición Ecológica inicia el trámite para introducir este pez en el catálogo de especies amenazadas y vetar así su pesca en el país

Los científicos lo tienen claro desde hace muchos años: la anguila europea (Anguilla anguilla) está al límite y corre el riesgo de desaparecer por completo en muchas zonas del continente. La caída de su presencia en los ríos de la península Ibérica en las últimas décadas ha sido dramática, lo que representa el principal indicador de ese declive. Pero la pesca de su alevín, la conocida angula, se sigue permitiendo en algunas comunidades de España y en las cocinas de muchos restaurantes se sirve aún como un elitista manjar.

A las alertas científicas se le han unido algunos reputados chefs del país, agrupados en la organización Euro-Toques. No solo han dejado de servir esta especie amenazada en sus establecimientos, sino que se han adherido a la petición científica de vetar su pesca por completo en España. “La tradición no puede justificar la extinción”, argumentan los cocineros.

La vicepresidenta Aagesen se reúne con el colectivo de cocineros que abogan por dejar de consumir la angula, este jueves en la sede del Ministerio de Transición Ecológica. Jaime Villanueva

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se reunió el jueves con una representación de estos chefs, en concreto, con nueve cocineros que juntos suman diez estrellas Michelin entre otros reconocimientos. La ministra les comunicó que va a iniciar el trámite para incluir a esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y el Catálogo Español de Especies Amenazadas para que deje de estar permitida su pesca en el país. Esto afectaría tanto a los alevines como a las anguilas adultas.

“Nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente”, explica Andoni Luis Aduriz, chef del restaurante Mugaritz, con dos estrellas Michelin. Él y otros cocineros llevan dos años luchando por la protección de la especie y considera la decisión del ministerio de “histórica”. Sobre todo porque las comunidades autónomas que se han opuesto al cierre de la pesca de angula han utilizado al sector de la hostelería como “excusa” para ello, “aludiendo a un supuesto perjuicio para nosotros”.

Este departamento ha convocado ya al Comité de Flora y Fauna Silvestre, donde se sienta con las comunidades autónomas, para presentarles una propuesta de modificación de ese listado en la que se incluiría en el catálogo a la anguila como especie “en peligro de extinción”.

Para justificar esa introducción de la anguila en el catálogo el ministerio cuenta con dos informes favorables del comité científico encargado de analizar si una especie cumple con los requisitos para considerarse amenazada y, por lo tanto, estar protegida. Porque, aunque no ha trascendido hasta ahora, el ministerio ya ha intentado en dos ocasiones incluir a la angula en el catálogo, en 2020 y en 2024. Pero no lo logró por el veto de las comunidades autónomas, a las que Transición Ecológica consultó en esas dos veces si estarían dispuestas a esa inclusión.

Fuentes del ministerio aseguran que la situación de esta especie sigue empeorando a marchas forzadas. Y que, además, existe una mayor “sensibilidad” en la sociedad, por lo que esperan conseguir ahora sí el respaldo de las comunidades. Esta es una competencia compartida con las autonomías y para poder incluir a una especie en ese catálogo se necesita una mayoría simple en los órganos que comparten con las comunidades en los que se deciden estas modificaciones, explican estas fuentes.

Que se reúna Aagesen con los cocineros ahora y vaya a llevar su propuesta directamente al Comité de Flora y Fauna es una forma de intentar elevar el debate para que una mayoría de comunidades accedan a esa modificación legal. Entre los chefs asistentes al encuentro, unos de forma presencial en la sede del ministerio y otros por videoconferencia, estaban Mayre Modrego, Pepe Soll, Pedro Subijana, Ángel León, Joaquín Felipe y Andoni Luis Aduriz. Este último cocinero vasco, con dos estrellas Michelin, ha sido el que ha impulsado la campaña contra el consumo de angulas y el que implicó a Euro-Toques en esta batalla cuando era presidente.

En estos momentos, la situación de la pesca de la angula y la anguila en España es dispar. Mientras en algunas comunidades —como Cantabria, Cataluña, Valencia o Asturias— se permite, en otras como Andalucía está vetada desde 2010 debido a la caída de su población en sus ríos.

Pero quizá el caso más simbólico de este año ha sido el del País Vasco, una de las regiones con mayor tradición angulera. El Gobierno vasco decidió suspender la campaña de pesca de la angula 2025-2026, tras el estudio de varios informes científicos y constatar que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado revertir la situación crítica de la anguila en los ríos de la comunidad.

La decisión no ha sido bien recibida por la Asociación de Anguleros de Euskadi, que ha recurrido la medida ante los tribunales y ha solicitado medidas cautelares para que se le permita seguir pescando hasta que la justicia determine si la suspensión es ajustada a derecho.

Situación crítica

Cada año, el ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) evalúa el estado de la anguila y otras poblaciones marinas para asesorar a la Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca. En el caso de la anguila, los entre 40 y 60 científicos de 20 países europeos que integran el grupo coinciden, temporada tras temporada, en la misma recomendación: cero capturas para todos sus usos, ya sean comerciales, recreativos, de acuicultura o de repoblación. También piden eliminar las muertes causadas por actividades humanas distintas de la pesca, así como restaurar los hábitats y la conectividad fluvial, concreta Estíbaliz Díaz, una de las mayores expertas de Europa en la especie y copresidenta del grupo del ICES de la anguila.

El último informe, publicado en noviembre de 2025, indica que la llegada de angulas ―las crías que entran en los ríos desde el mar― se mantiene en niveles “extremadamente bajos”. Su llegada es hoy solo una pequeña fracción de lo que era hace décadas. En la zona del mar del Norte apenas alcanza el 1% de los niveles de los años sesenta y setenta, y en el resto de Europa se encuentra en el 12%.

España contribuye a este conteo con datos de La Albufera, el Ebro, la localidad asturiana de San Juan de la Arena en la desembocadura del Nalón y el Miño. También se realiza un muestreo científico independiente por AZTI, centro tecnológico de investigación marina del País Vasco, en el río Oria.

La anguila europea constituye una única población que se reproduce en el mar de los Sargazos. Esto implica que la abundancia de angulas (las crías) depende directamente del número total de anguilas plateadas (las adultas) que logran regresar al mar. Díaz concluye: “El objetivo de gestión debe ser maximizar el número de anguilas que entren en cada cuenca, alcancen la fase plateada y migren al mar, garantizando así la continuidad del ciclo biológico”.