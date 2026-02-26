Vox devuelve al Parlament 7.000 euros por gastos en dos comidas “no subvencionables”

Vox devolvió al Parlament de Cataluña el 18 de febrero una suma de 7.600 euros de dos facturas que podían exceder de las tareas del grupo parlamentario del ejercicio 2024, según ha reconocido el propio partido. La Oïdoria de Comptes, que controla los gastos de la cámara catalana, detectó esas dos partidas que eran “no subvencionables” y Vox decidió abonarlas. Las dos facturas en cuestión son la número 1.590 y la 19.868 por importes de 2.605 y 5.007 euros, respectivamente, informa Vilaweb y ha confirmado este diario. En una de ellas, figura la suma de 184,25 euros en alcohol de alta graduación.

En un comunicado, Vox ha asegurado que la Oïdoria de Comptes les “sugirió” que podrían considerarse como gastos que excedían de las actividades propias del grupo parlamentario. Las dos facturas correspondían a una comida en Lleida para explicar el programa del partido en el ámbito agrario y otra una comida del grupo parlamentario. Vox asegura que anticipándose al informe, procedió de “manera voluntaria” a devolver el dinero tras ser detectados dichos gastos.

En su réplica, Vox ha rescatado alguna de las apreciaciones del documento de la Oïdoria respecto al resto de grupos. Por ejemplo, cita que ésta cuestiona la “proporcionalidad del gasto” de Junts de una jornada de trabajo en Waterloo (Bélgica) del grupo parlamentario por una suma de 47.491 euros el 29 de octubre de 2024. En otro punto, el grupo popular presenta una factura por un importe de 1.887,60 euros por obsequio de Navidad para 30 personas (diputados, personal del grupo, cargos del partido y colaboradores del grupo parlamentario), según Vox.

Paralelamente, el informe, según Vox, recoge que los grupos del PSC, Comuns, PP y CUP no han aportado suficiente información sobre sus gastos y que es especialmente destacable es el caso del PSC y ERC, cuando destinan el 99 % de la subvención a transferirla al partido. “El hecho de que estos grupos parlamentarios no hayan proporcionado toda la información solicitada implica una falta de transparencia e impide garantizar la trazabilidad del gasto financiado con la subvención”, señala el informe reproducido por Vox.