Modi y Netanyahu refuerzan su luna de miel estratégica: “India está firmemente con Israel, ahora y más adelante”

El primer ministro indio, Narendra Modi (derecha), y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su visita al Museo Memorial del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén, este jueves.

Han sido dos días de gestos, acuerdos y piropos mutuos para subrayar la luna de miel entre Israel y la India, una relación cimentada en intereses comunes estratégicos y comerciales y ventas multimillonarias de armamento. Es, más bien, un idilio geopolítico entre Benjamín Netanyahu y Narendra Modi, dos líderes nacionalistas que acumulan más de una década de victorias electorales pero son muy criticados por la represión interna lanzada contra poblaciones mayoritariamente musulmanas.

Israel y la India nacieron como países prácticamente a la vez, entre 1947 y 1948. Modi es el único primer ministro indio que ha visitado el Estado judío y por partida doble. La primera visita, en 2007, dejó una icónica fotografía paseando descalzos por la playa, que Netanyahu le envió luego. La que ha concluido este jueves ha sido toda una declaración de intenciones.

En un momento en el que decenas de dirigentes mundiales evitan pisar Israel, por la masacre de Gaza y la creciente presión en Cisjordania, Modi manifestó su apoyo “firme” y “con plena convicción” al Estado judío, “en este momento y más adelante”. Netanyahu le agradeció su “firme posicionamiento del lado de Israel” tras los ataques perpetrados por Hamás en octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y llevaron a la invasión de la Franja palestina.

Narendra Modi reza durante su visita este jueves a Yad Vashem, el Museo Memorial del Holocausto. Detrás, Netanyahu y el presidente del museo, Dani Dayan. Ronen Zvulun (REUTERS)

El cortejo político entre ambos fue tan exagerado que el dirigente israelí ha mencionado incluso este jueves su “gran deuda personal” con el país invitado: una de sus primeras citas con su actual esposa, Sara, tuvo lugar en un restaurante indio de Tel Aviv.

Había mucho en juego. Política y económicamente. Modi aprovechó el miércoles su discurso en un Parlamento israelí decorado con los colores de la bandera india para emular el discurso de Netanyahu, que presenta a Israel como una isla de civilización en medio de la jungla que ayuda a proteger a todo Occidente en primera línea de batalla. El Estado judío, dijo el líder indio, es un “muro protector contra la barbarie”, y su relación mutua puede hacer “mucho por el bien global”. “Al igual que ustedes, tenemos una política consistente e inflexible de tolerancia cero ante el terrorismo, sin dobles raseros”, agregó.

En esta línea, Netanyahu defendió la construcción de un “eje de hierro” con India y otros países “que consideran sagrada la vida y que lucharán contra los que desean la muerte y la vuelta a la barbarie del Medievo”. Modi invitó al país al presidente israelí, Isaac Herzog, que aseguró, en la línea de Netanyahu, que “India es una parte esencial del gran futuro de Oriente Próximo y Oriente Próximo es una parte esencial del gran futuro de India”.

Este jueves, en una breve rueda de prensa tras reunirse con Netanyahu y firmar hasta 16 memorandos de entendimiento, Modi ha asegurado que ambos países impulsarán el desarrollo, la producción y la transferencia conjunta de tecnología en materia de defensa.

Netanyahu y Modi, el miércoles en el Parlamento israelí. Ohad Zwigenberg (AP)

Según medios indios, Israel será este año el segundo país que más armas le proveerá, después de Francia y tras superar a Rusia, con ventas acordadas por valor de 8.600 millones de dólares. El Instituto de Investigación Internacional de la Paz, con sede en Estocolmo, señala que Nueva Delhi adquiere el 34% de las exportaciones armamentísticas de Israel: más que ningún otro país.

Armamento nuclear

Ambos países forman parte del puñado de naciones en todo el mundo que poseen armamento nuclear y que no han firmado el Tratado de No proliferación. India lo reconoce abiertamente, e Israel juega a la ambigüedad, sin confirmar ni desmentir que tenga armas atómicas.

El primer ministro indio también anunció que está ultimando los detalles de un acuerdo de libre comercio. Nueva Delhi trata de impulsar un proyecto clave: un corredor económico hasta el Mediterráneo que le abra las puertas de la UE.

La idea es establecer una conexión ferroviaria entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (uno de sus principales aliados árabes, tras establecer relaciones diplomáticas en 2020), de forma que la India pueda enviar mercancías a Emiratos. Una vez allí, cruzarían Arabia Saudí y Jordania en tren, hasta llegar a la frontera con Israel y, luego, al puerto de Haifa. Ese sería el punto para enviarlas al puerto griego de El Pireo, uno de los más grandes de Europa y puerta de entrada a la UE desde el Mediterráneo Oriental.

“Este corredor marítimo-terrestre solo puede existir y prosperar si pasa por países estables y seguros. Y no hay países más fuertes y seguros en este eje que India e Israel”, afirmó Netanyahu en el primer día de visita, entre palabras cálidas. El primer ministro llamó a Modi “más que un amigo” y un “gran líder en la escena mundial”. Su invitado arrancó el aplauso del Parlamento al decir en hebreo: “El pueblo de Israel vive”.