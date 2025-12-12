Un viajero interestelar se acerca más que nunca a la Tierra, ¿cómo observar al cometa 3I/ATLAS?

El 19 de diciembre este objeto, que posee una peculiar composición, ofrece a la comunidad científica una oportunidad para estudiar la formación de cuerpos celestes más allá del Sol

Un viajero ancestral, forjado en otro rincón del universo, se prepara para acercarse a la Tierra. Se trata del cometa 3I/ATLAS, descubierto hace cinco meses por la red de telescopios ATLAS en Río Hurtado (Chile) y clasificado como el tercer visitante interestelar que cruzará nuestro cielo, después del asteroide Oumuamua (2017) y el brillante cometa Borisov (2019) . El próximo 19 de diciembre, este cuerpo celeste errante alcanzará una distancia de 270 millones de kilómetros de nuestro planeta, lo que equivale a casi el doble de la separación que nos une al Sol.

Un trecho que para los humanos parece abismal, pero cercano para un objeto nacido bajo la luz de otra estrella. Su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que está de paso por nuestro sistema solar, pero su presencia ofrece una oportunidad a la comunidad científica internacional para analizar su composición, que puede contarnos algo sobre las condiciones en otros rincones de la galaxia. César González, divulgador del Planetario de Madrid , indica que 3I/ATLAS difiere físicamente de otros cometas. “Se ha descubierto una cantidad superior de gases, sobre todo de dióxido de carbono en la coma [nube de gas y polvo]. También se ha observado una mayor cantidad de níquel ionizado, un material que no había sido visto en otros cometas”, explica.

La inusual morfología de su coma y la composición química detectada hasta ahora podrían explicarse por la combinación de un alto contenido metálico y abundante hielo de agua. “Esto no significa que no se detecte hielo de dióxido o monóxido de carbono en nuestros propios cometas, sino que la proporción relativa de estos hielos es diferente”, complementa la astrónoma Julia de León, del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Debido a sus peculiares características, se originaron una serie de especulaciones en redes sociales, como los dichos difundidos por Avi Loeb, un físico de Harvard . La NASA descartó los rumores de, por ejemplo, que sea una nave alienígena , tras presentar las fotos y señales captadas por sus sondas.

“Estas teorías generan ruido innecesario y desmerecen el interés científico real de estos objetos, que ya son muy interesantes por sí mismos”, agrega de León.

Erupciones de gas en la superficie

Desde Cataluña, Josep María Trigo, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC), ha liderado un reciente estudio publicado en la plataforma ArXiv de la Universidad de Cornell, en el que describe cómo el cometa emitió chorros de gas y partículas de polvo durante su perihelio. Este punto, el más cercano al Sol, ocurrió el pasado 29 de octubre y pudo ser detectado gracias al Telescopio Joan Oró del observatorio del Montsec.

El fenómeno sucede porque el calor interno de los cuerpos derrite el hielo, dando lugar a criovulcanismo o erupciones que expulsan al espacio gas, vapor y polvo. “Este es un objeto transicional, a medio camino entre un cometa y un asteroide, es sumamente prístino. Nuestro estudio confirma espectroscópicamente que sus características son compatibles con los objetos que llamamos transneptunianos [más allá de la órbita de Neptuno]”, cuenta el científico del también el Institut d’Estudis Espacials de Cataluña.

El equipo de expertos en cometas y asteroides, está convencido del modelo desarrollado. Otro equipo de investigación independiente liderado por el científico Nathan X. Roth ha usado el observatorio ALMA —también en Chile— para detectar emisiones de metanol e hidrocarburos en la coma del cometa , otros productos esperados este tipo de reacciones conocidas como Fischer-Tropsch.

Objetos como 3I/ATLAS, de acuerdo a Trigo, tienen un gran potencial astrobiológico: podrían actuar como macetas de materia orgánica y minerales catalizadores, capaces de generar ingredientes precursores de la vida si encuentran un entorno adecuado. “Ojo, no contienen vida”, aclara este experto.

¿Cómo observar el cometa?

El cometa pasará cerca de la Tierra, pero a diferencia de otras ocasiones, no será visible a simple vista. César González y Julia de León coinciden en que el mejor momento para observarlo será a las 12 de la medianoche del jueves al viernes en la península. “A las seis de la madrugada alcanzará su posición más alta en el cielo”, asegura González.

El astrónomo recomienda contar con al menos un telescopio o prismáticos de 50 mm de apertura para poder distinguirlo como un “punto de luz”. Las zonas rurales con poca contaminación lumínica son las ideales para apreciar este fenómeno. De todas maneras, González insiste en que la principal importancia científica de estudiar este cometa radica en que se formó en otro sistema diferente a nuestro vecindario cósmico.

“Es un buen momento verificar si las teorías que hemos desarrollado observando la creación de nuestro sistema solar son válidas para otros sistemas y otras estrellas”, concluye.