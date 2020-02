El Ayuntamiento asegura que hay demanda para el parking de Retiro sin mostrar el estudio que lo avala

Los pronósticos se han cumplido. Un informe municipal ha confirmado la intuición que tenía el Ayuntamiento de que había demanda de plazas para el aparcamiento de mil plazas de Retiro. “Las encuestas sobre el aparcamiento arrojan una demanda de 1.140 plazas para residentes y comerciantes”, concluye el sondeo. El estudio, realizado por Prointec, multiplica por ocho el resultado de otro informe del pasado diciembre elaborado por la misma empresa: recogía las peticiones de plaza reales de los vecinos y sumaban 150. Este documento lo firmaba José María Iglesias Vallejo. En enero de este año, un mes después de elaborarlo, fue nombrado por el Ayuntamiento subdirector de aparcamientos y grúa en EMT, un puesto de creado por el equipo de Almeida.

Aunque el Ayuntamiento no ha hecho público el estudio de demanda, asegura que se han realizado “4.774 encuestas durante tres semanas en 73 portales de la zona, entre la avenida Menéndez Pelayo y Narváez”. La encuesta no se ha realizado puerta a puerta, sino que se colgaron unas octavillas en las que se pedía a la gente que escribiese su nombre y mostrase su predisposición a adquirir una plaza. “Hay nombres que se repiten y otros no se corresponden a vecinos o empresas domiciliados en el edificio”, explica un residente. No quiere identificarse, pero muestra varias fotos de las hojas. “Cualquiera puede haber rellenado eso. Pedimos una encuesta seria y esto no lo es”, lamentan Félix Sánchez, secretario de la asociación vecinal Retiro Norte.

Formularios colgados en los portales de Retiro para realizar el estudio de demanda para el macroparking.

Los vecinos se oponen al aparcamiento. Temen el “efecto llamada” de coches que podría producir y el aumento del tráfico, de la contaminación y del ruido en la zona. Han recogido más de 45.000 firmas en su contra y lo describen como un “gastroparking”: consideran que a los únicos que les interesa es a algunos hosteleros con terrazas en la zona. “Pero no a todos”, apunta el representante de Retiro Norte: “Nos hemos reunido con La Viña, la asociación de hosteleros de Madrid, y nos dicen que el parking no es una prioridad para ellos”. “Además, el proyecto implicaría varios años de obras que inquietan mucho a los hosteleros y a los vecinos”, agrega Sánchez.

Tanto el concejal del distrito, Santiago Saura, como la vicealcaldesa Begoña Villacís, ambos de Cs, han mostrado sus reparos al aparcamiento. "Si los vecinos nos dicen que es necesario, Cs estará ahí. Pero entendemos que ahora no lo piden", ha repetido Villacís. Más Madrid y PSOE han mostrado un “no rotundo” al proyecto mientras que Vox permanece de perfil. La semana pasada, la extrema derecha dejó solo al PP al abstenerse en la votación que rechazaba el proyecto en el pleno del distrito gracias a la suma de Más Madrid, PSOE y Cs. La vicealcaldesa dijo que mantendría esa negativa en el pleno de Cibeles.

“El Ayuntamiento no ha justificado la demanda; no ha estudiado las afecciones de la medida al tráfico, a la calidad del aire o al parque del Retiro”, ha criticado Esther Gómez, concejala de Más Madrid. "Es una chapuza", ha agregado Rita Maestre que ha pedido la "paralización del macroparking" en el Pleno municipal que se celebra este marte.

El estudio de demanda lo ha realizado una empresa externa: “Prointec lleva trabajando para el Ayuntamiento desde el año 2014. Con la Corporación anterior realizó 33 estudios sobre aparcamientos y su demanda”, han aclarado fuentes de Movilidad y Medio Ambiente. Es cierto que la ingeniería ha realizado esos trabajos. Pero mientras en un estudio de demanda anterior, publicaron las 42 páginas del informe, en esta ocasión el Ayuntamiento solo ha publicado una nota con los resultados sin explicar la metodología de elaboración.

Prointec también realizó un primer informe que evaluaba la construcción del parking de Retiro. En él, se consideraban "las listas de espera para plazas de residentes como un buen termómetro para medir la demanda residencial". Concluía que los vecinos reclamaban al Ayuntamiento 150 plazas, casi ocho veces menos que el actual estudio de demanda. El informe lo firmaba (con fecha del 12 de diciembre) José María Iglesias Vallejo. A finales de ese mes, el Ayuntamiento cesó a seis cargos —"una vendetta", describieron los representantes de los trabajadores, "un relevo inaudito" en la empresa pública—, pero también hizo cinco nombramientos: entre ellos, el de Vallejo que en enero de este año se convirtió en subdirector de aparcamientos y grúa en EMT, un puesto que no existía hasta ese momento. "Se incorporó a la empresa pública por su especialización", explican fuentes municipales.

