Villacís se planta con el parking de Retiro

Parece que Begoña Villacís (Cs) no va a ceder esta vez. El nuevo parking en Retiro, con capacidad para mil plazas y anunciado sorpresivamente por el alcalde, no termina de convencer a la vicealcaldesa. No considera "necesario" el proyecto. "Si lo hubiésemos considerado necesario, habría estado en nuestro programa", ha aclarado Villacís. Como el resto de su partido considera que "hay otros proyectos más prioritarios".

Una posición que quedó clara en el Pleno que se celebró el martes en Retiro, distrito controlado por Cs. En ese foro se aprobó una propuesta de Más Madrid que exigía la retirada del macroparking de Menéndez Pelayo. La apoyaron PSOE y C’s. Vox se abstuvo; el PP se quedó solo. En esa cita, el concejal presidente de Retiro, Santiago Saura (Cs), también mostró sus reparos a la infraestructura. Definió el plan de Almeida como una "anomalía en Europa" y ha pedido la retirada del proyecto: "Es perjudicial". "Presentamos una enmienda que fue aceptada en la que pedimos que el proyecto se pare hasta que sean los vecinos los que decidan. Es, básicamente, lo que dijimos el alcalde y yo", ha explicado Villacís.

Por su parte, Almeida ha asegurado que el Ayuntamiento sí que percibe esa demanda ciudadana. Retiro tiene más de 10.000 plazas de aparcamiento (9.170 para residentes y 933 en rotación), según un estudio del Ayuntamiento que evaluaba la construcción de la infraestructura. Es el segundo distrito, tras Salamanca, en plazas. Este informe toma las listas de espera para plazas de residentes como "un buen termómetro para medir la demanda residencial". También determina que, actualmente, 156 vecinos demandan una plaza de aparcamiento. Villacís también considera que no hay demanda entre los vecinos. "Si los vecinos nos dicen que es necesario, Cs estará ahí. Pero entendemos que ahora no lo piden", ha agregado.

Los habitantes del barrio no quieren el macroparking: algunos vecinos se han manifestado en contra, han recogido más de 40.000 firmas para mostrar su oposición y denuncian que va a empeorar el tráfico en su barrio así como la calidad del aire. "Supondrá miles de coches más accediendo a Retiro. No queremos que el alcalde esconda coches bajo el Retiro", considera Félix Sánchez, secretario dRetiro Norte, una de las asociaciones de vecinos de la zona. "Es un gastroparking pensado para unos pocos restaurantes de la avenida Menéndez Pelayo", añade, y critica que la medida podría suponer miles de coches más accediendo a Retiero, "una zona con los indicadores de óxido de nitrógeno más altos de la ciudad".

