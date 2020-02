Budó matiza que Torra nunca dijo que convocaría elecciones justo después de los Presupuestos

Quim Torra, presidente de la Generalitat, anunció el pasado 29 de enero su intención de anticipar las elecciones justo después de aprobarse los Presupuestos en el Parlament. Tras acusar a ERC de ser un socio desleal, todo apuntaba que la convocaría sería automática y que, por tanto, arrancaría ya el calendario electoral que obliga a que transcurran 52 días desde la convocatoria a las elecciones. Meritxell Budó, consejera de la Presidencia, ha matizado hoy que esa previsión no es exacta porque Torra nunca mencionó el periodo electoral en concreto.

"No sabemos cuando va a ser. El president dijo que una vez aprobados los presupuestos nos comunicaría la fecha de las elecciones. Peor en ningún caso hablo de los 52 días y no tenemos una fecha concreta", ha afirmado este mediodía Budó tras la reunión del Consell Executiu de la Generalitat que se ha celebrado con la inquietud ante la posible cancelación del Mobile de Barcelona por la epidemia de coronavirus. Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, ha afirmado que hoy en TV3 que la convocatoria es potestad del presidente pero que confía en que como socios de gobierno consensúen la fecha.

La reunión ha servido para ratificar el aumento de un 2% del salario de los trabajadores públicos y el retorno del 60% de la paga extra de 2013 así como la inversión de tres millones de euros en obras por los desperfectos causados por el temporal Gloria. La decisión de esas medidas contrasta con la falta de acuerdos aún sobre la mesa de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El equipo técnico que tiene que decidir el arranque de ese órgano aún no ha sido nombrado. Su puesta en marcha es indispensable para que se reúna la mesa de diálogo que estará formada, entre otros, por la parte catalana, por el propio Torra y Aragonès.

Torra no tiene ningún inconveniente en que asista el también consejero de Economía pero el acuerdo sobre la figura del mediador, no parece tan fácil. El president considera imprescindible su presencia en la negociación. Esquerra no lo ve mal pero tampoco quiere que se utilice como una coartada para obstaculizar las conversaciones. De entrada, Torra convocará una reunión a los partidos y entidades independentistas para abordar la cuestión. La cita no será pública. "El Parlament votó la existencia de ese mediador porque creyó que era necesario. Intentaremos tomar una decisión de manera consensuada", ha dicho Budó. La figura del relato desencadenó la ruptura de las negociaciones del último mandato y fue el desencadenante del fin de la legislatura.

La consejera ha reiterado el doble marco de negociación con el Gobierno, que en principio será en paralelo: por un lado, la mesa para debatir el conflicto político, en el que abordarán el derecho a la autodeterminación y la amnistía; y, por otro, la comisión bilateral, que la que se discutirán las cuestiones competenciales y la cuarentena de propuestas que formuló Pedro Sánchez. Alfred Bosch, consejero de Relaciones Institucionales, debe convocar la bilateral y está ahora tratando con el resto de consejeros los temas a trasladar. El Govern también ha nombrado hoy a tres delegados en Argentina, México y Túnez.