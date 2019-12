PP y Cs no convencen a Vox, pero aprueban los presupuestos municipales en un pleno semivacío

El Ayuntamiento tendrá presupuestos antes de 2020. La coalición de PP y Cs no ha convencido a sus socios de investidura, la extrema derecha de Vox. A pesar de ello, ha pasado las cuentas en un pleno semivacío. Los ediles de Más Madrid y del PSOE abandonaron el debate al considerar que las dos derechas pasaron las cuentas "de una manera indecente". Lo decían porque consideran que se aprovechan de la ausencia de Inés Sabanés: la edil de Más Madrid, que renunció la semana pasada a su puesto para recoger el acta de diputada nacional, aún no había sido sustituida.

PP y Cs no suman mayoría en el pleno: de las 57 actas, tienen 26 (15 de los populares y 11 de los de Villacís). Más Madrid y PSOE ostentan 27 (19 y 8, respectivamente), mientras que Vox retiene cuatro. Por eso, la abstención anunciada de la extrema derecha hubiese provocado el rechazo de las cuentas públicas. No ha sido así. Los presupuestos se han aprobado por 26 votos a favor (PP y Cs) y cuatro abstenciones, de Vox. La izquierda decidió ausentarse. “Se aprovechan del filibusterismo político”, ha lamentado el concejal de Más Madrid Jorge García Castaño. Su partido propuso aplazar la votación de los presupuestos ante la desventaja política de contar con una edil menos, invocando al artículo 65.3 reglamento. Pidieron que fuera a mano alzada. Las derechas votaron en contra. "Es un fraude de ley que va a acabar con la impugnación del presupuesto porque se ha violado la democracia", ha dicho Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid.

La renuncia de Sabanés se produjo el viernes por la tarde. Ese día se iban a debatir los presupuestos, pero PP y Cs lo aplazaron al lunes: convocaron un pleno extraordinario para el lunes. "Eso no dejó tiempo a realizar los trámites. Algo que PP y Cs han aprovechado para aprobar las cuentas con la abstención de Vox. La convocatoria de hoy es fraudulenta", ha continuado Maestre, "han negociado por detrás".

Tras un fin de semana de negociaciones, parecía que los populares no habían conseguido atraer hacia el sí a los cuatro ediles de Vox. “No podemos votar a favor de estos presupuestos; no podemos aceptarlos”, ha dicho Javier Ortega Smith, portavoz del partido de extrema derecha, “pero tampoco, votar en contra: eso sería regalar a la izquierda los presupuestos". "Nos vamos a abstener para que puedan salir adelante”, ha anunciado a primera hora de la mañana. Una afirmación que provocó miradas en el pleno que parecía descubrir en ese momento "la jugada del PP". "No tenemos duda de que PP y Vox lo tenían pactado; me parece que la señora Villacís se ha enterado al final", ha añadido Maestre tras ausentarse de la votación.

“Van a votar los presupuestos de una manera indecente”, ha dicho la socialista López Araújo al percatarse de la situación. El debate de presupuestos se iba a realizar el viernes pasado, pero en el último minuto y ante la falta de acuerdo con Vox, el Gobierno municipal lo aplazó a este lunes. “Se aprovechan del filibusterismo político”, ha lamentado el concejal de Más Madrid Jorge García Castaño que ha definido la abstención de Vox como una “pantomima”. “Han venido con un pactillo”, ha seguido Castaño, en referencia a una serie de demandas (“quitar la subvención a FRAVM; a ONU refugiados; al teatro Kamikaze, a La fabrica…”) que la extrema derecha ha presentado como argumento para abstenerse en la votación de las cuentas públicas.

"Lo normal en el pleno es que cuando falta un concejal de otro bloque, uno se sale", ha explicado Maestre, "es una regla que hemos aprobado y hemos usado toda la legislatura pasada que justo hoy no se ha aplicado porque PP y Cs quiere aprobar este presupuesto de manera fraudulenta". Pepu Hernández ha denunciado "un fraude para la ciudadanía": "Últimamente, el Ayuntamiento parece un circo con los domadores de Vox [por PP y Cs] y con saltimbanquis".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram