Almeida presenta su Presupuestos para 2020: 4.686 millones de euros, menos impuestos e incumplimiento de la regla de gasto

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este jueves su plan de Presupuestos para 2020: 4.686 millones de euros, consolidación de la bajada de impuestos ya anunciada e incumplimiento de la regla de gasto. "Son unos presupuestos necesarios e imprescindibles", ha dicho el alcalde, José Luis Martínez Almeida, que ha presentado las cuentas después de la Junta de Gobierno municipal. Las cuentas, acordadas entre PP y Cs, incluyen una rebaja fiscal de casi 82 millones de euros (81,9) que, según el alcalde, no afectará a los servicios públicos. Almeida asegura que esa reducción de gravámenes se hará "con la mejor garantía de servicios públicos".

Para el PSOE madrileño, esas bajadas son "regresivas": "Se lo bajan a los que más tienen, al que poseé un inmueble de un millón de euros en la calle Goya", según ha explicado la concejala Enma López. Para Más Madrid los presupuestos son "ficticios, papel mojado y falsos". "Ante el profundo incumplimiento de la regla de gasto que se plantea, más una bajada regresiva de los impuestos y un ligero aumento del gasto, es imposible que las cuentas que nos han presentado hoy se cumplan", ha dicho la portavoz Rita Maestre.

"Es posible combinar la bajada de impuestos con la reducción de la deuda y aumentando la inversión sabiendo ser austeros", ha apuntado por su parte la vicealcaldesa Begoña Villacís que ha acompañado al alcalde en la presentación de las cuentas. Esas bajadas se centrarán, entre otros, en el IBI, la plusvalía municipal o a la tasa de residuos. Por ejemplo, las basuras reducirán en más de 10 millones de euros la recaudación municipal, según sus propios cálculos. Para afrontar esa reducción de recaudación, Villacís ha apuntado que Cibeles va a reducir un 30% las subvenciones directas: "Las de a dedo", ha inicidido la política de Cs.

casi un 3% menos que los que se aprobaron el año pasado (que contó con 4.823 millones aunque el gasto financiero acabo siendo menor a lo aprobado este jueves).

"No tienen un modelo de ciudad. No sabemos la inversión [real] que va a haber, qué servicios públicos van a poder disfrutar los madrileños", ha opinado la socialista López que ha lamentado la escasa información dada al resto de partidos sobre el anteproyecto de presupuestos y que justamente se haya estropeado el canal del Ayuntamiento en YouTube y no se hayan podido seguir la comparecencia en directo: "Qué casualidad". López, que ha dicho que el PSOE exigirá el cumplimiento de la regla de gasto por parte del Ayuntamietno, también ha criticado que el Almeida y Villacís hablen de austeridad "pero solo donde les interesa": "Han aumentado el personal de confianza en 21 personas, lo que implica 3 millones de euros, y a la vez reducen más de un 30% los costes de personal de la Oficina Antifraude municipal". "Es un presupuesto que atiende a tres sensiilidades", ha continuado López, "la retirada de las subvenciones nominativas es un guiño a Vox. Nos preocupan los gestos a la ultraderecha.".

Para Villacís son "los mejores presupuestos presentados en esta ciudad", tanto que espera conseguir el apoyo de todos los partidos políticos del Pleno. La realidad es que PP y Cs no pueden aprobar solos estas cuentas; necesitan el apoyo de, al menos, otro partido del Pleno. Las dos derecha necesitaron los votos de Vox para sacar la investidura y confían de nuevo en que la ultraderecha les apoye. "Las primeras conversaciones [con Vox] han sido positivas y tenemos confianza de que llegaremos a aprobar el presupuesto de 2020", ha apuntado Almeida que confía en sacar sus cuentas adelante: "La otra opción sería prorrogar los presupuestos de Manuela Carmena, que son tan perjudiciales para la ciudad", ha agregado.

