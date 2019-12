Vox avanza su apoyo a los Presupuestos de Almeida si se eliminan 5 millones en subvenciones

PP y Cs conseguirán sacar adelante el viernes 20 de diciembre sus Presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, los primeros del Gobierno de coalición, si eliminan determinadas subvenciones para liberar 5 millones y destinarlos a ayudas sociales. Esa es la condición anunciada este jueves por Javier Ortega Smith, el portavoz municipal de Vox, que ha considerado que "el 99 por ciento" del proyecto de las cuentas públicas refleja su programa político. Durante la última campaña electoral, la formación de extrema derecha puso en la diana a Cáritas o Cruz Roja, que definió como "chiringuitos", y luego se ha referido así a la Federación regional de asociaciones vecinales (FRAVM).

"Vox es parte del 99 por ciento del presupuesto, el 99 por ciento del presupuesto proviene del impulso que llevó en las negociaciones de la investidura", ha dicho este jueves Ortega Smith, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los otros tres ediles de la formación en el Ayuntamiento de la capital.

El partido de extrema derecha calcula que eliminar el 1 por ciento del Presupuesto que no le convence permitiría liberar 5 millones de euros, que se destinarían a ayudas sociales de 150 euros mensuales durante un año para 3.000 familias. Sin embargo, Vox no ha detallado aún que asociaciones, organismos e instituciones se quedarían sin fondos a cambio.

Más Madrid y PSOE han puesto sobre la mesa sus propuestas para que PP y Cs puedan sacar adelante un proyecto de presupuestos con un "acuerdo de mínimos" y que suponga "no tener que ceder a las presiones de Vox". "Si su esquema de actuación es que no se puede blanquear a lo que ellos llaman la ultraderecha de Vox, yo tampoco estoy dispuesto a blanquear a la extrema izquierda, que con Más País pretende avalar un gobierno con ERC", dijo Almeida sobre la propuesta de Más Madrid, que incluía ampliar Madrid Central.

Los mismos partidos deberían negociar los presupuestos de la Comunidad de Madrid, pero en este caso ni siquiera han comenzado las negociaciones ni hay proyecto sobre la mesa. De momento, se han prorrogado las cuentas de 2019. "No hemos empezado las negociaciones", ha dicho Rocío Monasterio, la portavoz de Vox en el pleno de la Asamblea. "No se pueden posponer cuando hay tantas necesidades. Tiene que ser una prioridad y no seremos un escollo", ha agregado. Fuentes de la negociación autonómica reconocen que era necesario dejar pasar las elecciones generales para dialogar sobre las cuentas.

El proyecto de Presupuesto contempla un escenario económico de crecimiento del PIB en Madrid del 2,3%, una décima por debajo de la comunidad, cuatro décimas por encima de España. La deuda de la capital quedará a final de ese año por debajo de los 2.000 millones.

Tras la presentación del presupuesto, el proyecto pasa por un periodo de presentación de enmiendas y trámites que concluye con su elevación al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva. Se prevé que sea el 20 de diciembre.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram