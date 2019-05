Rocío Monasterio tacha de “chiringuitos” a ONG como Cáritas y Save of Children

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, tachó de "chiringuitos" a ONG como Save the Children o Cáritas. La primera de las organizaciones atiende a la infancia y solo en Madrid son 1.000 niños en situación de pobreza los que se atienden 15 centros. La ONG proporciona, entre otras cosas, refuerzo escolar, ayuda psicológica –tanto a los niños como a sus familias- y ayudas para la alimentación, el equipamiento escolar, gafas o audífonos. Mientras que la labor de Cáritas es reconocida y respetada por todos los ciudadanos. Ofrece, entre otras cosas, miles de comidas a diario a los más necesitados de la región.

Monasterio ha señalado en el debate con el resto de candidatos, organizado por EL PAíS y la Cadena Ser, que se auditaran las Ong y entre ellas a las dos citadas. En Madrid, están registrados 25.000 niños malnutridos y en riesgo de pobreza infantil. Según Save the Children, los niños que no tienen una dieta adecuada también tienen otras privaciones. Además de comida, sus padres muchas veces no pueden permitirse comprar medicamentos o ropa, los niños no pueden asistir a excursiones o actividades extraescolares y tienen bajo rendimiento académico.

