Las dos caras del Madrid verde

“Madrid sigue sucio”, sentencian desde el PSOE. Los problemas de la ciudad con respecto a la gestión de los residuos no se han solucionado porque no se han cambiado los contratos. Unos acuerdos que se firmaron “a la baja”, durante la crisis y que el Ayuntamiento se ha comprometido a reformular aunque todavía no ha dado detalles. “Yo todavía no he sacado una foto de la basura en Madrid”, dice la exconcejala Inés Sabanés, “y los problemas persisten”. “Por otro lado, ahora mismo hay muchos más atascos”, continúa. Aunque el Ayuntamiento no publica datos sobre los indicadores de tráfico desde agosto, eldiario.es consiguió los brutos. Tras analizarlos concluyó que el tráfico había aumentado en octubre. La Fiscalía de Medio Ambiente investiga esa subida.