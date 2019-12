Ciudadanos apoya en el pleno blindar Madrid Central

Nuevo bandazo de Ciudadanos con respecto a Madrid Central. El pleno del Ayuntamiento acordó este viernes “no aprobar medidas que supongan un incremento de la intensidad de tráfico y de los niveles de contaminación en esta área”. La iniciativa, presentada por el socialista Alfredo González, ha contado con el apoyo de su grupo, de Más Madrid y de Cs. “Madrid 360 no es una estrategia cerrada por lo que vamos a votar a favor”, defendó desde las filas de Villacís el concejal Santiago Saura. “Permitir el paso de vehículos C tendría efectos negativos sobre la calidad del aire y supondría un paso atrás en las restricciones en vigor”, agregó.

La vicealcaldesa Begoña Villacís ya mostró sus reticencias a permitir el acceso de los vehículos con etiqueta C: “En ese punto discrepamos [con el PP]”, anunció en octubre. “En el 99% restante no”, continuaba. Hablaba en referencia a Madrid 360, la estrategia municipal que pretende sustituir al Plan A de calidad del aire y a Madrid Central. El PP no solo quiere que los coches C puedan circular, sino también ampliar las moratorias a los vehículos más contaminantes de transportistas y padres de alumnos cuyos centros están en la zona. Además, pretenden ampliar el acceso de motos y reabrir a la circulación general algunas calles de Madrid Central. Todas esas medidas se van a discutir el próximo jueves, en la Junta de Gobierno y en principio todas cuentan con el apoyo de PP y Cs.

“Vamos a votar en contra de su proposición porque estamos en contra de cómo se planificó Madrid Central y tenemos que ser coherentes”, ha dicho Borja Carabante, delegado de Movilidad y Medio Ambiente. Para el concejal, la resolución aprobada “supone blindar unas políticas fracasadas en calidad del aire”. Aunque los acuerdos del pleno no son vinculantes, el apoyo de Cs a la medida evidencia las discrepancias —"matices", en palabras de la portavoz municipal— entre los dos partidos que regentan el Ayuntamiento. El jueves que viene en la Junta de Gobierno, ambos partidos tendrán que acordar flexibilizar la zona de bajas emisiones. Esta semana, las dos derechas ya impulsaron la reforma de la Ordenanza de Movilidad, de la que emana el área de bajas emisiones.

