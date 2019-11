Inés Sabanés: “Creo que Madrid Central se va a mantener tal y como está”

Madrid Central celebra hoy su primer aniversario. Y sigue vigente. A pesar del éxito de la zona de bajas emisiones —ha reducido los valores de dióxido de nitrógeno (NO2) en 21 de las 24 estaciones de medición de la contaminación—, el Gobierno de Almeida y Villacís se plantea descafeinarla cuando apliquen su Madrid 360, su estrategia para luchar contra la polución. Inés Sabanés (Cubélls, 66 años), que ejerció de delegada de Movilidad y Medio Ambiente en el gobierno de Manuela Carmena, fue la responsable de poner en marcha Madrid Central.

Pregunta. ¿Cómo valora el resultado de Madrid Central?

Respuesta. Los datos hablan por sí mismos: en este año de funcionamiento se han reducido los niveles de contaminantes un 20% dentro del área y esa disminución se ha extendido a toda la ciudad. Es una de la zonas de bajas emisiones (ZBE) más eficientes de Europa. Los resultados son muy buenos a pesar de los ataques del actual Ayuntamiento.

P. ¿Qué consecuencias han tenido esas críticas?

R. Sobre todo sembrar confusión. Madrid Central (MC) funciona y va a seguir funcionando. Tengo curiosidad por saber la valoración del Ayuntamiento de los datos. PP y Cs están cautivos de una oposición irresponsable y demagógica cuando ahora gobiernan la ciudad. Los ataques a MC son ideológicos. Cuando se gobierna una ciudad hay que tener una responsabilidad que ellos no están teniendo. La falta de rigor y la interretacion torticera de los datos hacen mucho daño. Ni la calidad del aire, ni la gestión de los residuos, ni las zonas verdes entienden de periodos electorales.

P. ¿Qué opina de Madrid 360?

R. Madrid 360 no es un plan. Se parece más a una operación casi de marketing. MC forma parte del Plan A de Calidad del Aire que es lo que pretenden sustituir con Madrid 360. Pero el Plan A es resultado de 1,5 años de trabajo con muchos actores implicados mientras que Madrid 360 se hizo en tres meses y externalizándolo a una consultora. La estrategia presentada no recoge las previsiones de rebaja de los niveles de contaminación; ni el tiempo de acción; ni la inversión. Madrid 360 es un parche que intenta tapar las carencias del gobierno municipal. Además, no incluye nada nuevo.

P. Una de las novedades es que se permitirá entrar de nuevo a los coches con etiqueta C.

R. También han hablado de una moratoria para los vehículos de reparto sin etiqueta, que son los más contaminantes. Dicen que en 2025 van a prohibir circular a los coches sin etiqueta en toda la ciudad; esto ya estaba contemplado en el Plan A. Madrid 360 no aporta nada y no creo que ni el Gobierno ni la UE permitan descafeinar una de las ZBE más efectivas de Europa. Es muy difícil que rebajen MC: creo que se va a mantener tal y como está.

P. En breve deja su acta de concejal y pasa al Congreso por Más País, ¿qué ciudad se encontró y cómo la deja?

R. Ha sido una experiencia intensa y apasionante. Los dos primeros años fueron para poner orden: nada más llegar, un vertedero ilegal ardió, igual que los buses de la EMT, que eran muy viejos; había problemas con el arbolado; con las basuras… En 4 años, hemos dejado un legado estratégico muy importante con respecto a calidad del aire, movilidad o recogida de residuos. Otra cosa es que estén intentado desmantelarlo.

