Junts per Catalunya retira una moción para “facilitar” la negociación de la investidura

Junts per Catalunya ha anunciado esta mañana, justo cuando se estaba celebrando la negociación entre Esquerra y el PSOE, que retirará una moción en favor del derecho a la autodeterminación que iba a votarse en el Pleno del Parlament de esta semana. Eduard Pujol, portavoz del grupo parlamentario, ha esgrimido que han dado el paso para \facilitar" la negociación sobre la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El diputado ha aclarado en declaraciones en la Cámara que el PSOE podría "malinterpretar" esa votación y utilizarla para no tener una "actitud positiva" en sus negociaciones con los independentistas.

La moción impulsada por el grupo de Carles Puigdemont reclamaba activar las iniciativas y compromisos necesarios para acordar "una solución democrática al conflicto político entre Catalunya y el Estado español, que no puede ser otra que el ejercicio del derecho de autodeterminación a través de un referéndum". El texto, que contraviene las advertencias del Tribunal Constitucional, no se votará aunque Pujol no descarta que puedan registrarlo más adelante. "Es una decisión de oportunidad política, de interpretar que en Madrid hay unas negociaciones y que este debate podría generar complejidad o introducir elementos de complicación en este momento de las negociaciones", ha argumentado.

Pujol ha aclarado que su decisión no implica que vayan a variar su posición sobre la autodeterminación aunque prefiera ahora aparcarla. "Detrás de esta decisión solo hay predisposición", ha señalado puntualizando que al margen de las negociaciones entre ERC y PSOE sobre la investidura también hay pendientes otras entre los socialistas y Junts per Catalunya.

En la misma línea de prudencia, el Gobierno catalán ha preferido no hacer valoraciones sobre las negociaciones sobre la investidura. Meritxell Budó, portavoz del Consell Executiu, ha alegado que las conversaciones se realizan en el ámbito de los partidos políticos y que por tanto prefieren mantener "un punto de distancia y de prudencia". La consejera subrayó, sin embargo, que tras la investidura las negociaciones deberían ser entre Gobiernos y con los dos presidentes. Budó ha requerido a Pedro Sánchez que descuelgue el teléfono al president Quim Torra y ha afirmado que no le devolvió la llamada ni cuando éste quiso felicitarle por su victoria el 10-N o cuando se produjeron las graves inundaciones en Tarragona que provocaron cinco víctimas mortales.

La cúpula de Junts per Catalunya se reunió este lunes en Bruselas con presencia del expresident Carles Puigdemont y del president Torra. Tras el cónclave, la diputada Laura Borràs ya avisó que en ningún caso tildarían a sus socios de Esquerra de "traidores" si decidían facilitar la investidura. Borràs, eso sí, puntualizó que cada uno debe responder al compromiso contraído con sus electores y que en su caso no es dar sus votos a cambio de nada.