La Fiscalía archiva la denuncia de Más Madrid contra Díaz Ayuso por el caso Avalmadrid

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha archivado la denuncia que interpuso Más Madrid por el crédito-aval que solicitó con Avalmadrid una empresa participadar por el padre de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz-Ayuso. El decreto de la Fiscalía, de fecha 13 de noviembre, no ve motivos para investigar por un posible delito de administración desleal o por tráfico de influencias. Según el escrito, al que ha tenido acceso Efe y que ha adelantado Infolibre, "no puede determinarse" que hubiera administración desleal porque no se perciben ni actuaciones en beneficio propio o de un tercero, ni que se causase un perjuicio patrimonial; y tampoco puede concluirse "presión o sugestión" por parte de Díaz Ayuso para la concesión del crédito, de forma que no se aprecia tráfico de influencias.

"Tengo claro que todo esto ha sido una artimaña por parte de la izquierda madrileña, que ha intentado destruir mi honor y el de mi familia y, en concreto, el de mi padre, una persona honrada que jamás le debió un duro a nadie, y una familia que ha trabajado siempre creando puestos de trabajo y haciendo las cosas lo mejor que sabía", ha dicho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "Como no hay nada, yo estaba muy tranquila y confiaba en la justicia, pero evidentemente esta noticia me alegra profundamente, sobre todo, por el honor de mi familia y, en concreto, de mi padre", ha señalado. Ahora, "lo que tiene que plantearse la izquierda es dejar de alimentar este circo", ha dicho Ayuso, quien ha expresado su deseo de que Ciudadanos y Vox establezcan una alianza con el PP para "darle una vuelta" a la comisión de investigación sobre Avalmadrid, que, a su juicio, "nunca tendría que haber existido".

La Fiscalía, en su escrito, resalta que en la denuncia de Más Madrid no se aporta documentación relativa al contrato de préstamo con garantía hipotecaria aunque el denunciante alerte sobre un posible delito de alzamiento de bienes.

Además, destaca que la donación de fincas de Leonardo Díaz a sus dos hijos se produjo dos meses antes del impago de la primera cuota, y además el crédito estaba garantizado con una hipoteca sobre un bien inmueble y 8 avalistas (de hecho, recuerda que consta que en el año 2018 se ha ejecutado la garantía hipotecaria).

En relación a la sospecha de administración desleal, la Fiscalía recuerda que para que exista este delito debe probarse que se actuó en beneficio propio o de un tercero, y que se cause un perjuicio patrimonial, y "en el presente caso no puede determinarse ninguno de ambos".

Y sobre el posible tráfico de influencia por parte de Isabel Díaz Ayuso, el escrito de la Fiscalía afirma que adquirió su condición de diputada en fechas posteriores a los correos electrónicos aportados (de los que, además, "no puede concluirse la existencia de lo que describe la jurisprudencia como 'presión o sugestión' amen de desconocerse la identidad del 'influido'").

Tampoco entiende la Fiscalía que existiera información privilegiada porque, según los correos aportados en la denuncia, las informaciones "no se encuentran en un ámbito reservado cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo", sino que se obtuvieron "a través de internet y del registro mercantil".

Por todo ello, la Fiscalía ha acordado archivar la denuncia, decreto contra el que no cabe recurso.

