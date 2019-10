Torrent anuncia un pleno extraordinario tras la sentencia

Roger Torrent, presidente del Parlament, ha anunciado que la cámara celebrará un pleno extraordinario para que los 135 diputados del hemiciclo puedan debatir y expresar su opinión sobre la sentencia del procés, que se conocerá previsiblemente este lunes. El republicano ha vaticinado que la sentencia implicará la apertura de un nuevo ciclo político en el que los independentistas deben lograr que el Estado dé una respuesta democrática al conflicto a través de un referéndum.

En una entrevista en el programa FAQS, de TV3 Torrent ha alegado que el fallo interpelará a todas las entidades e instituciones y que, por tanto, el Parlament deberá demostrar su posición histórica en defensa de los derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, tal y como hizo Carme Forcadell, además de convocar el Pleno. En ese sentido, ha señalado que hace tiempo que viene realizando contactos internacionales para denunciar el encarcelamiento de la expresidenta por permitir un debate en el hemiciclo.

El Tribunal Constitucional advirtió el viernes a Torrent y al resto de miembros de la Mesa de que podrían incurrir en un ilícito penal si la Cámara vota resoluciones en favor de la autodeterminación, la independencia o de condena a la Monarquía. El republicano se arriesga por tanto a recibir una querella por desobediencia aunque ha reiterado la posición de no coartar el debate.

"No podemos convertir la Mesa en un órgano censor ni en un Constitucional en miniatura. Se tiene que poder hablar de todo y no solo de lo que le gusta al Gobierno", ha dicho repitiendo varias veces esta respuesta ante la pregunta sobre el riesgo que puede correr. "Tenemos que defender los derechos fundamentales porque si no entraremos una dinámica de censura. Los pasos que hay que hacer los tomo no por las consecuencias personales sino las que permiten otear un escenario mejor".

Torrent ha afirmado que la respuesta a la sentencia pasa básicamente por tres ejes: la movilización social en la calle; capacidad de incidencia política en el Estado y la vía internacional para denunciar "la deriva del Estado". "Tendremos que hacer una movilización persistente y tendremos que estar en las calles. Y yo también. Tendremos que estar todos; la cuestión es histórica y la respuesta debe serlo", ha dicho.

Su plan es conseguir un consenso -"Aspiro a esa foto”, ha dicho- del denominado 80% de la sociedad catalana que reclama una salida política. Y confía en que esa reivindicación se traduzca tanto en la sociedad civil como en las instituciones. "Será un golpe muy duro. Se puede ser independentista o no pero la mayoría de la sociedad no quiere a líderes políticos tras la rejas. De aministía, libertad y referéndum. De esto va el nuevo ciclo político", ha afirmado.

Torrent ha advertido que la "represión" del Estado ha venido “para quedarse” y ha denunciado que solo aspira a cronificar el conflicto y minimizar el independentismo. En ese sentido, ha lamentado que el general de la Guardia Civil Pedro Garrido hiciera un discurso que calificó de político. "Ya debería estar cesado. Su mensaje fue muy peligroso. ¿Se imagina un cuerpo militar en Alemania haciendo declaraciones políticas? Y encima dice: 'lo volveremos a hacer'. ¿Hacer qué? ¿Pegar a la gente? ¿Entrar en las casas? ¿En imprentas o en medios?", se ha preguntado evocando lo sucedido en las vísperas del 1 de octubre.