La comida insana se perpetúa en las expendedoras de los hospitales

La estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) se aprobó en 2004, aunque no fue impulsada hasta 2011, por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de fomentar la alimentación saludable y promover la actividad física para combatir la obesidad. Sin embargo, no convence a los nutricionistas. “Su criterio nutricional está desactualizado”, según Babio. Para Caballero, esta medida “cae en el nutricionismo más básico” debido a que “propone reformular los comestibles cambiando una serie de parámetros (calorías, sal, azúcares y grasas), lo que no siempre es una buena idea”. Así, no se tiene en cuenta la naturaleza de los productos y, a pesar del control de los macronutrientes, seguir este criterio nutricional provoca que los ultraprocesados sigan siendo los protagonistas de estas máquinas. Por ello, “si hacerlo bien no es rentable, que no lo hagan”, añade Caballero.

Un sistema que tenga en cuenta el procesamiento de los alimentos, así como bajar el IVA de los alimentos saludables o gravar los ultraprocesados, son algunas de las alternativas que Babio propone. “Los centros sanitarios son espacios de promoción de la salud, de prevención y de atención a la enfermedad, por lo cual deben ser ejemplares en la oferta de alimentación saludable”, afirma la nutricionista.