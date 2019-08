Los refugios que Franco construyó en Barcelona

"No se puede preservar, pero se tiene que difundir"

Documentar los más de 1.400 refugios que hubo (y, buena parte de ellos, siguen estado) en Barcelona es una tarea complicada. Desde el punto de vista de la seguridad la mayoría no se pueden visitar por precaución: "La unidad del subsuelos de los Mossos d'Esquadra y los bomberos no permiten acceder a muchos de los refugios, básicamente porque la mayoría fueron tapados, rellenados con tierra y ruinas de la ciudad", cuenta Carme Miró. De hecho, la mayoría de estos refugios muy difícilmente se podrán visitar (como es el caso del Refugio 307, en la calle Nou de la Rambla, a las faldas de Montjuïc). Muchos fueron aprovechados posteriormete para la red de alcantarillado, para aparcamientos subterráneos o, incluso, para estaciones de metro.

Desde el punto de vista documental, es difícil dar una cifra concreta, porque muchos aparecen en listados de diversos archivos (militares y arquitectónicso) pero no queda restro de ellos; otros aparecen duplicados; algunos se sabe que existieron pero no hay prueba documental... "Pero toda esta historia reciente, que todavía cuenta con algunos testimonios vivos, aunque no se pueda preservar físicamente, sí que se tiene que difundir", declara Miró.