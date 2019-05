Los Mossos, atrapados en el ‘procés’

En enero, a través de un decreto y sin tener en cuenta la opinión de la cúpula de Mossos, que dirige el comisario Miquel Esquius, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció la creación de una nueva área de escoltas para dar seguridad a presidentes y expresidentes. Sus funciones las definirá el departamento de Presidencia y orgánicamente, su jefe será también un político: el director de la policía catalana. La decisión ha sentado mal en el cuerpo. Hay quien lo cuestiona precisamente por la carencia de mossos en las calles. “Falta gente en todas partes y se sacan esa unidad que quieren dotar con hasta 270 efectivos [la cifra oficial todavía no ha sido comunicada]. Y si no eres afín al régimen, ni te presentas”, se quejan desde la base del cuerpo. “Trapero no hubiese permitido algo así”, añaden desde la estructura de mando sobre la dirección clara que ejercía el mayor. Públicamente, solo se han quejado los sindicatos de base de los Mossos. El proceso de selección de los nuevos escoltas sigue todavía en marcha, y las plazas serán de libre designación.