Los grupos abren la campaña en el penúltimo pleno

El de este jueves ha sido el último pleno ordinario de este mandato en el Ayuntamiento de Madrid. Dos días después de las elecciones generales, el ambiente estaba disperso en el Palacio de Cibeles. No ha habido balances ni medidas de gran calado en el orden del día. Los concejales que no van en las listas municipales aprovecharon la tribuna para despedirse y los grupos municipales arrancaron la campaña electoral con clásicos como la A-5, la contaminación y Madrid Central.

“Usted no se va a quedar en la oposición, no va a aceptar el mandato de los ciudadanos madrileños, me despido de usted”, le dijo José Luis Martínez Almeida, candidato del PP, a la alcaldesa de Madrid. Manuela Carmena le recordó que se volverán a ver, al menos, en el pleno extraordinario previsto para aprobar inversiones el próximo 9 de mayo. En la bancada popular faltaban Íñigo Henríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal, los dos concejales que han fichado por Vox. Almeida reconoció que su partido tiene que hacer autocrítica tras el resultado electoral, que selló el peor resultado de la historia del PP y dio la victoria a Pedro Sánchez. Ante la posibilidad de que Ciudadanos se convierta en primera fuerza de la derecha, el candidato reivindicó que el voto útil es para el PP. “No nos puede volver a pasar al centro-derecha que siendo mayoritarios en votos perdamos el gobierno como en 2015”, insistió en declaraciones a la prensa.

La concejal del PP Isabel Rosell describió como “partidista y electoralista” uno de los primeros asuntos de la jornada, la aprobación de las Medallas de Oro de la Ciudad, pero no sería la última vez que se escucharían esas palabras durante la sesión. Hubo unanimidad en concedérselas a la cantaora Carmen Linares, al ilusionista Juan Tamariz y al viñetista de EL PAÍS Andrés Rábago, El Roto. Ciudadanos y PP se abstuvieron, sin embargo, sobre el galardón concedido, con los votos de Ahora Madrid y PSOE, a la Mesa por el blindaje de las pensiones. “Denle la medalla al pacto de Toledo, que siempre ha trabajado en el consenso”, reprochó Rosell.

Aunque no es competencia municipal, el pleno abordó también la eutanasia, con la presencia en la tribuna de invitados de Ángel Hernández, quien ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal. Todos los grupos excepto el PP, instaron al Gobierno a regular la muerte digna y mostraron su solidaridad con Hernández.

Junta electoral

La publicidad electoral y las decisiones de la Junta Electoral ocuparon varios puntos del orden del día. “Estamos hartos de ver esta suciedad en las calles. Madrid está sucio. ¿No les da vergüenza?”, dijo la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, sobre la colocación de carteles de Podemos, PSOE e IU en lugares no habilitados. En un bronco intercambio la portavoz municipal, Rita Maestre, le contestó que “mentir es lo que ensucia”.

Otra edil del grupo municipal de Ciudadanos hizo recuento de las decisiones de la Junta Electoral contra acciones publicitarias del Ayuntamiento, como una campaña con carteles sobre el Plan A de Calidad del Aire. “Pedro, nosotros vamos a cambiar España”. ¿Se acuerda de esa lona publicitaria?”, preguntó Maestre. “¿Lo escucha? Es el silencio”, le vaciló la portavoz al recordarle que su partido no retiró una lona gigante con publicidad electoral hasta que se personó la policía municipal.

La proyección de Podemos sobre los papeles de Bárcenas en la plaza Mayor también salió a colación. El concejal Percival Manglano pidió responsabilidades y el concejal de distrito Centro, Jorge García Castaño, le contestó que su política es “garantizar y facilitar a los partidos que puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

Los clásicos municipales no faltaron en el último pleno antes de las elecciones del próximo 26 de mayo. La oposición preguntó al equipo de Gobierno por el reciente aumento de la contaminación e Inés Sabanés, concejal de Medio Ambiente, volvió a explicar la relación de la polución con las condiciones meteorológicas y la falta de lluvias. El PP planteó su proyecto de soterrar el tramo urbano de la A-5. “Si ustedes siguen planteando túneles, es que no se han enterado de nada”, contestó José Manuel Calvo. Ciudadanos sacó el aumento del IBI y Castaño aseguró que si repiten mandato, no habrá subida de impuestos. El PP también se interesó por “el impacto negativo” en el comercio de Madrid Central. Marta Higueras, responsable de comercio, aseguró que según datos de IVA por actividad, las ventas han aumentado hasta en un 25,4% en el código postal 28004, correspondiente al barrio de Justicia.

Concejales que no van en las listas municipales, como Chema Dávila (PSOE), Percival Manglano (PP) y Sergio Brabezo (Ciudadanos) aprovecharon la tribuna para despedirse de sus compañeros. “La legislatura acaba como empezó”, opinó Manglano. “El Ayuntamiento era el trampolín desde el que iban asaltar los cielos. Cuatro años después esa ola se ha convertido en un riachuelo”, siguió el concejal, que deja la política para dedicarse al derecho. Brabezo esperó “que Cibeles no vuelva a ser el altavoz de separatistas ni golpistas”. Carmena cortó a ambos y recordó que queda un pleno, en el que esperó que sean “más agradables unos con otros”. “A ver si nos sale la despedida un poco mejor”, pidió.

Refuerzo contra el ruido en el Centro Madrid Nuevo Norte, pendiente de un informe de la Comunidad de Madrid que ya advirtió que no tendría listo antes del fin de la legislatura, no llegó al último pleno ordinario de la legislatura. Sí se aprobó, sin embargo, la renovación de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) para el distrito Centro, que refuerza la protección contra el ruido. Salió adelante con los votos de Ahora Madrid y PSOE. La normativa restringe la instalación de nuevas actividades de ocio nocturno y la modificación o ampliación de las ya existente. La normativa adelanta el cierre de las terrazas y prohíbe la instalación de falsas terrazas. Se incluyen además medidas para minimizar el impacto acústico de los servicios municipales de recogida de residuos y limpieza viaria. También salió adelante, con el apoyo del equipo de Gobierno y del PSOE, la propuesta para que la gestión de los aparcamientos de Olavide y Fuencarral la lleve la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Tienen 396 y 291 plazas, respectivamente, de las cuales, 331 serán para residentes y comerciantes. El cambio de gestión entrará en vigor hoy. “Es importante y bueno para la EMT y para la movilidad de la ciudad”, aseguró la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés.

