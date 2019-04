La contaminación en marzo aumenta el doble en la Comunidad que en la capital

Marzo ha sido un mes muy malo para las lluvias (solo llovió dos días). Por ello, la contaminación ha aumentado con respecto al mismo mes de 2018 (con 21 días de chubascos). Mientras el dióxido de nitrógeno (NO2) creció un 24% en las estaciones de medición de la capital, en las de la Comunidad aumentó casi el doble (41%). “Madrid Central logra que haya menos tráfico y menos emisiones en la zona afectada y en toda la almendra central”, dicen desde Ecologistas en Acción.

“El mes de marzo ha sido el menos lluvioso en años, así que la contaminación ha aumentado en toda España”, explica Juan Bárcena, de Ecologistas en Acción. A pesar de ese aumento, la polución parece controlada en la ciudad: “No ha aumentado tanto e incluso el NO2 ha bajado el tres estaciones: en la plaza del Carmen [descenso del 17%], la única en el interior de Madrid Central; en la Castellana [5%] y en la plaza de Castilla [5%], estas dos lejos del área de restricciones”. Para el portavoz de Ecologistas, “Madrid Central está funcionando para bajar la contaminación”.

Las mediciones de la red de control de partículas contaminantes —formada por 24 estaciones en la capital y otras 23 repartidas por el resto de la región— parece que le da la razón. Las estaciones donde más suben los niveles de NO2 son las de la Comunidad, las más alejadas de Madrid Central. Lidera Alcorcón (aumento del 119%) y le siguen Móstoles (107%); Valdemoro (92%); y Leganés (90%). Ni rastro del denominado efecto frontera (que traslada los perjuicios del tráfico rodado a las áreas limítrofes a una zona donde se realizan restricciones o controles de acceso). En la capital, el mayor crecimiento lo registra Casa de Campo (100%). También experimentan un notable aumento las mediciones plaza Elíptica (61%), Villaverde (54%), Urbanización Embajada, en Barajas (un 42%), y Ensanche de Vallecas (34%).

“Estos datos muestran que la política de movilidad del Ayuntamiento funciona y que hay que seguir tomando medidas para proteger la salud pública”, dice Inés Sabanés, delegada de Medioambiente del Consistorio (gobernado por Ahora Madrid). “A pesar de estar ante el mes de marzo más seco de la década, en Madrid la evolución es mejor que en la Comunidad, especialmente en el centro por Madrid Central”, continúa Sabanés que recuerda que la capital recibe un millón de coches al día de municipios limítrofes: “Hay que tomar medidas también en la corona metropolitana”.

El gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), Álvaro Fernández Heredia, comparte esa idea: “El tráfico está bajando en la ciudad mientras que sube notablemente en la Comunidad”. Considera que hay un problema porque “nadie [en la Comunidad de Madrid] está prestando atención a la movilidad transversal de la corona metropolitana”. Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, no quieren sacar conclusiones sobre estos datos. “Consideramos que el plazo es muy corto: para realizar una evaluación completa de la calidad del aire, según lo establecido en las directivas europeas, el plazo necesario debería ser el análisis de un año”, explica una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente.

“Además, hay que tener en cuenta la gran influencia de la climatología en los resultados”, añaden desde la Comunidad, sin hacer referencia a las notables diferencias entre los niveles de la ciudad y de la región. Según la consejería, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha 58 medidas para reducir un 20% las emisiones contaminantes en 2020, si bien no se han anunciado restricciones a los vehículos más contaminantes ni establecido un protocolo anticontaminación eficiente.

La inacción del Gobierno regional frente a la polución ha despertado la preocupación del Defensor del Pueblo, que ha pedido información sobre la mala calidad del aire en la región. Su petición aún no ha sido respondida. “Es una buena noticia que el Defensor del Pueblo se preocupe por la calidad del aire de la Comunidad”, señala la portavoz de la consejería. Ecologistas en Acción considera que “la Comunidad no actúa”. “Han polemizado con Madrid Central, pero no están poniendo en marcha medidas. Por eso, nosotros vamos a presionar para que lo hagan”, dice Bárcena.

Para Xavier Querol, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y experto en calidad del aire, estos datos “son muy buenas noticias pues demuestran que Madrid Central está teniendo un efecto positivo”. “Pero no hay que bajar la guardia”, avisa el científico, que recuerda que “en Londres, tras las restricciones a los vehículos, hubo una reducción los primeros meses, pero luego se volvió a incrementar el tráfico”. En su opinión, “hay que extender Madrid Central”. Para ello pide “valentía” a las administraciones: “Si la población ve que se puede vivir mejor con menos vehículos, estaremos dispuestos a aceptar más medidas”.

