Restituyen el nombre 14 de abril al colegio público madrileño José Calvo Sotelo

Varios centenares de vecinos, enseñantes, asociados de organizaciones cívicas, sindicalistas, militantes y simpatizantes de izquierda han asistido en la mañana del domingo a la inauguración de una placa con el nombre de 14 de abril, fecha conmemorativa del comienzo de la Segunda República, en sustitución de la que lleva el nombre de José Calvo Sotelo en la fachada del colegio público de este nombre en el barrio del Pacífico, en Madrid.

El colegio había sido fundado en 1933 dentro del proyecto republicano para inaugurar 27.000 escuelas en la estela de la propuesta didáctica de la Institución Libre de Enseñanza. Tras la Guerra Civil, el régimen franquista impuso a este centro escolar el nombre del ministro de Hacienda Calvo Sotelo, ardiente instigador del alzamiento militar, cuya muerte alevosa, días después del asesinato de un militar republicano, sería instrumentalizada para desencadenar el golpe de Estado contra la República por parte de los generales Mola y Franco.

El acto en el colegio público madrileño contó con la intervención de los concejales Mauricio Valiente y Nacho Murgui, así como la de Elena Sevillano, parlamentaria de Podemos, Pedro Delgado, dirigente de Comisiones Obreras, y representantes de UGT, del Consejo Escolar y del AMPA del centro.

La inauguración de la placa obedece a la iniciativa de los enseñantes del colegio y de la asociación local de padres y madres de alumnos que decidieron colocarla con la nueva denominación, medida a la cual el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, se opone frontalmente. Y ello pese a que el cambio de denominación fue aprobado en junio de 2017 por el Consejo Escolar y por la Junta de Distrito de Retiro. “Contraviene con ello la legalidad, que obliga al Gobierno regional a sustituir tal denominación”, según denuncian los intervinientes.

El público asiste al acto de restitución del nombre al colegio 14 de abril, en Pácifico, Madrid. RAFAEL FRAGUAS

La sustitución de esta denominación es la primera de las nueve previstas en fechas próximas y va acompañada por la demanda de abolición de los decretos de 1938 y 1939 que desmantelaron el sistema de enseñanza pública de la República, así como de la denuncia de las represalias generalizadas del régimen dictatorial franquista –incluyendo fusilamientos- acometida contra miles de enseñantes adscritos a los programas didácticos de la República.

Para el concejal Nacho Murgui, “corren tiempos de integrismo y patrioterismo” y actos como éste “no son actos de nostalgia, sino de restitución y de justicia”. Pedro Delgado evocó la figura de Rafael Altamira, profesor vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, organización mentora que alentó la reforma educativa republicana para subrayar luego que “hoy, en la Comunidad de Madrid cuatro de cada diez alumnos de Formación Profesional se han quedado sin plaza”, en alusión al actuar del Gobierno regional”.

Para Elena Sevillano, de Podemos, “el Gobierno de la Comunidad de Madrid no acepta la decisión democrática y legal de restituir el nombre original de este colegio porque no le gusta el nombre de 14 de abril, con lo cual está manteniendo en vigor disposiciones ilegales franquistas”. Mauricio Valiente, responsable municipal de memoria Histórica, reivindicó la enseñanza laica y democrática y destacó que la memoria no solo es historia sino también restitución. Dos grupos musicales rubricaron el final del acto.

