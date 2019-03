La impotencia carcome al Open Arms

En puerto, el Open Arms tiene una tripulación fija de seis personas: un capitán, dos oficiales de puente, un marinero, un cocinero y un jefe de máquinas. Este último, que prefiere no dar su nombre, admite que la “incertidumbre” sobre el bloqueo del barco monopoliza las conversaciones, aunque no afecta a su función. “La experiencia me hace crecer, considero que ahora debo estar aquí”, dice el mecánico, de 32 años, que lleva dos años en el ‘Open Arms’ tras otros dos en otro barco de rescate de una ONG. “Antes era más materialista, no me importaba tanto la gente, era más egoísta. Ahora mismo vivo con poco”, explica.