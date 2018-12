Puigdemont muestra su inquietud por la división del independentismo

Presentación del Consell per la República en Bruselas, este sábado.

Carles Puigdemont utilizó este sábado la presentación del Consejo para la República en Bruselas para hacer una doble advertencia: uno, sin unidad, el independentismo se arriesga a perder su "autoridad moral". Y dos, sin un registro de inscritos al organismo potente, las credenciales con que presentarse ante el mundo quedarán debilitadas. El expresidente catalán ha intervenido en el Teatro Real Flamenco ante un millar de seguidores repartidos en dos sesiones consecutivas ante la falta de espacio para dar cabida a todos a la vez.

El acto llega en un momento de falta de consenso en torno a la estructura exterior del separatismo. Este mismo sábado, la CUP ha vuelto a desmarcarse del Consejo, una fundación privada registrada en Bélgica. "En estos momentos no un ente que nos permita avanzar ni nacional ni socialmente", ha afirmado la formación anticapitalista. Y la cifra de inscritos no termina de arrancar al ritmo esperado. Por ahora suman algo más de 40.000 en unos 40 días en marcha. A ese ritmo, se tardarían casi tres años en alcanzar el objetivo de un millón que se marcó Puigdemont semanas atrás, que a 10 euros cada uno supondría una inyección económica de 10 millones de euros para sus actividades.

Durante el evento se ha emitido una presentación en la que se explican los próximos pasos del Consejo. Entre ellos figura la convocatoria de elecciones cuando se alcance el millón de inscritos o en un plazo de entre seis meses y un año para elegir a los entre 100 y 150 miembros de la denominada Asamblea de Representantes. Ese foro estará conformado por diputados, alcaldes, concejales, ciudadanos catalanes mayores de 16 años y catalanes residentes en el extranjero. La asamblea elegirá al presidente del Consejo para la República, cargo que por ahora ocupa Puigdemont. A su lado, se ha rodeado de un equipo formado por los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, la presidenta de ANC, Elisenda Paluzié, la alcaldesa de La Garriga Meritxell Budó, el diputado de ERC Toni Castellà, y la doctora en Derecho Neus Tobisco.

Valtònyc actúa en la presentación del Consell per la República en Bruselas pic.twitter.com/Cr5vD4Jd1Z — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 8 de diciembre de 2018

La puesta de largo llega 40 días después de que un acto similar en el Palau de la Generalitat, y cuando se cumple poco más de un año de la manifestación independentista de Bruselas. Los asistentes han coreado gritos a favor de los "presos políticos" y la independencia. En plena controversia por la actuación de los Mossos contra radicales en Girona y Terrasa, desde el público hubo quien pidió la dimisión del consejero de Interior, Miquel Buch, pero la petición fue rápidamente acallada por otros asistentes. "No es el momento", le recriminaron.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, sacó pecho de su reciente viaje a Eslovenia, donde se reunió con representantes políticos y sociales. "Venimos de ver a un pueblo que nos ha mostrado su apoyo incondicional", señaló. Su perfil en el evento fue bajo. La mayoría del público, llegado de Cataluña aprovechando el puente de la Constitución, acudía para ver a Puigdemont, el único al que recibieron con una ovación en pie. El expresidente llamó a los suyos a no desfallecer. "Falta el tramo más difícil, el reconocimiento internacional, ese es el objetivo [...] pero nos hacen falta mas personas que quieran hacerse ciudadanos de la república", insistió. Puigdemont cree que la utilidad del Consejo reside en que puede actuar en un ámbito en el que España no puede intervenir. "En un contexto de libertad vigilada, de restricciones y recentralización, el Consejo puede hacer lo que nuestras instituciones no pueden".

Antes, el exconsejero de ERC, Toni Comín, lanzó los mensajes más duros contra España. "Os ayudaremos desde fuera a desfranquistizaros y desfasticizaros", dijo. "Ya se apañarán", respondía alguno con sorna desde el público. "Seremos generosos en la victoria", zanjó Comín. El antaño responsable de Salud del Govern cerró la puerta a tender puentes a través de cualquier acuerdo institucional. "Si ante un Estado autoritario planteamos esto como un pulso desde las instituciones no lo conseguiremos. Si lo planteamos como un pulso entre sus instituciones y nuestra sociedad, ganaremos, porque su represión colapsará", auguró.

Los mensajes sobre el papel de este organismo no solo llegaron desde fuera de Cataluña. El expresidente Artur Mas afirmó este sábado, en entrevista a Catalunya Ràdio, que el Consejo debe servir de "incubadora de la unidad", y alertó contra la división de las fuerzas independentistas. El menú soberanista se completará este sábado con el Festival City Zen, un concierto de 12 horas de música ininterrumpida para recaudar fondos en el que actuará Valtònyc, el rapero huido de la justicia.