El independentismo lanzará el ‘Govern paralelo’ de Waterloo el 30 de octubre en Barcelona

El independentismo pone fecha a la puesta de largo de su nuevo órgano político en el exterior. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su sucesor Quim Torra han anunciado este lunes en Waterloo (Bélgica) que el próximo martes 30 de octubre se presentará en el Palau de la Generalitat el Consell de la República, una suerte de Govern paralelo con sede en Bélgica. Una veintena de personalidades independentistas han acudido al Hotel Côté Vert de la localidad valona para abordar las funciones de la entidad. Entre ellos ha estado el portavoz en el Parlament de Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi Sabrià, el exconseller de ERC Toni Comín, huido en Bélgica, Miriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT, y representantes de Òmnium Cultural y la ANC, las principales organizaciones independentistas. Comín es el principal candidato para dirigir este consejo.

Las visitas de Torra a Puigdemont 15 de mayo (Berlín): El día después de ser investido como presidente de la Generalitat, Quim Torra acude a la capital alemana para arropar a Puigdemont como presidente legítimo de la institución. 21 de junio (Berlín): Ambos se encuentran en un hotel próximo al aeropuerto de Schönefeld de la capital berlinesa. Es la antesala de los Juegos del Mediterráneo, donde Torra coincidió con el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez. 28 de julio (Waterloo): Torra visita a Puigdemont en la denominada Casa de la República de Waterloo para celebrar su vuelta a Bélgica tras su periplo judicial en Alemania. 27 de agosto (Waterloo): Cumpliendo con la periodicidad mensual de sus reuniones, Torra se reúne con el expresidente en un hotel de Waterloo para preparar el nuevo curso político. 5 de septiembre (Bruselas). El grupo parlamentario de Junts per Catalunya se reúne en el hotel Marivaux de la capital belga. Puigdemont y Torra prepararon la Diada y este último lanzó un mensaje de respaldo al primero. "Estoy dispuesto a llegar tan lejos como Puigdemont", afirma. 22 de octubre (Waterloo). Torra viaja a Waterloo al encuentro oganizado por Puigdemont. También participan las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural. La CUP se desmarca de la reunión y no acude.

Los líderes nacionalistas han evitado concretar cuáles serán la estructura y los objetivos del Consell de la República, y emplazan a la fecha del 30 de octubre, su "día fundacional" para dar los detalles. La cumbre promovida por Puigdemont en Waterloo, con la que en un principio pretendía recuperar la unidad de acción independentista, no ha logrado aunar al conjunto de fuerzas como era su objetivo. La gran ausencia ha sido la CUP, que ha rehusado asistir quebrando así la cohesión soberanista. El presidente Torra espera convencerles de que cambien de idea, y les ha invitado a sumarse al proyecto antes de su presentación en la capital catalana. "No me cansaré de repetir que hay que tener un proyecto de toda la mayoría independentista, en el que siempre incluyo a los compañeros y compañeros de la CUP. Espero que de aquí al 30 de octubre se convenzan de la necesidad de participar porque para nosotros el Consell de la República es una pieza clave".

Puigdemont ha enfatizado el simbolismo del evento. "Nace en las circunstancias que todos conocemos. De un lado con unas instituciones recuperadas después del golpe de estado del 155. En el Palacio de la Generalitat. En el corazón de la capital de Cataluña. Y nace también en el marco de un gobierno ilegítimamente destituido en el exilio que tiene entre sus funciones la internacionalización y la misión de aglutinar a la sociedad civil movilizada".

La reunión en Waterloo empezó en torno a las 10.30 de la mañana, y se ha extendido durante al menos cuatro horas, si bien no se descarta que Puigdemont y Torra continúen sus conversaciones esta tarde. Su celebración ha estado rodeada de misterio. No se realizó convocatoria a los medios de comunicación, que localizaron casualmente el lugar, situado a poco más de un kilómetro de la denominada Casa de la República, donde se aloja Puigdemont.

El día después de su conversación telefónica de 45 minutos con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Puigdemont ha asegurado que el apoyo de Junts per Catalunya a los presupuestos no ha entrado en el orden del día, y ha insistido en la invitación que realizó al político de la formación morada para mantener un cara a cara en Waterloo. "Fue una entrevista positiva. Coincidimos en algunas cosas que tristemente son muy difíciles aún", ha dicho sobre su conversación.

Con el cónclave independentista celebrado hoy, se mantiene la periodicidad mensual de reuniones cara a cara entre Torra y Puigdemont, que se han visto seis veces en los últimos seis meses.