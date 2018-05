Quim Torra, nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña

Quim Torra, nuevo presidente de la Generalitat. JOAN SÁNCHEZ / VÍDEO: QUALITY

Quim Torra (Blanes, 1962) ha sido elegido presidente de la Generalitat de Cataluña con 66 votos a favor (Junts per Catalunya y Esquerra), 65 en contra (Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú-Podem y PP) y cuatro abstenciones (CUP). La elección ha sido posible cinco meses después de las elecciones, el 27 de diciembre, y en la segunda sesión del debate de investidura, en la que únicamente precisaba de más votos a favor que en contra y en la que han participado seis diputados, huidos o encarcelados, por delegación. "Agradezco la votación y al presidente Puigdemont por su generosidad. Visca Catalunya lliure", ha dicho Torra tras conocer el resultado de la votación.

Tanto el sábado como este lunes, Torra, designado directamente por su antecesor, ha hablado de su intención de construir una república catalana y desplegar un proceso constituyente. Con la consideración de que el fugado de la justicia Carles Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña, el nuevo president ha dicho que será "leal" al mandato derivado del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre.

En todas sus intervenciones ha hecho especial incidencia en su idea de que la actual situación es de "excepcionalidad y provisional" y ha insistido en que su mandato estará muy acotado en el tiempo. "Señor Torra, le aseguro que estaremos en alerta máxima y cada vez que su Gobierno haga autonomismo, sepa usted que irá en sentido contrario de la voluntad popular del 1 de octubre", le ha advertido el portavoz de la CUP, Carles Riera.

Con este panorama, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá mañana martes en la Moncloa con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el jueves lo hará con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para hablar de la situación en Cataluña. Ambos apoyaron la aplicación del 155. Este lunes, el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, ha afirmado que la primera vez que se aplicó el 155 tuvieron "muchas prevenciones". "Ahora hemos pasado por esa experiencia. Cuesta más la primera vez que la segunda. Volver a colaborar o ratificar la respuesta constitucional no nos constituye ningún esfuerzo", ha indicado.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución, para la intervención de la autonomía de Cataluña, está prevista hasta el momento en el que haya un nuevo Govern en Cataluña. En el caso de que Torra tome posesión mañana como presidente, la elección podría ser incluso el miércoles. "Señores del Gobierno español, ¿qué día levantarán el 155? Señores Rajoy, Rivera y Sánchez, si fueron valientes para imponer una norma injusta, sean valientes ahora y cumplan la palabra", ha reclamado el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol.

Esta mañana, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a reclamar a Rajoy que extienda la aplicación del artículo 155 en Cataluña más allá de la formación de un nuevo Govern. Rivera ha criticado la intención de Torra de crear una república catalana "por segunda vez consecutiva" por lo que ha considerado que "esto no puede seguir así" y ha instado a Rajoy a "sentarse a la mesa" y dialogar con los partidos para ver cómo "extender" la aplicación del 155 en Cataluña.

En cualquier caso, las palabras de Rajoy no permiten vaticinar cuál será la propuesta que trasladará a Ciudadanos y PSOE. “Lo que he escuchado a lo largo de las últimas horas no me ha gustado, pero como ya he señalado voy a juzgar los hechos. De cara al futuro vamos a apostar por el entendimiento y la concordia. De la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir”, ha dicho. "Quiero apelar a la mesura, a la tranquilidad y a dejar de un lado la ansiedad, que no resuelve nada y no es lo que en estos momentos deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como esta”, ha concluido Rajoy desde Segovia.