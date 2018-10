La CUP tampoco estará en el Consejo de la República de Puigdemont

Ni apoyo a los presupuestos de Quim Torra. Ni participar en el proceso constituyente que impulsa el Govern. Ni tampoco en el consejo de la República de Carles Puigdemont. La CUP no quiere oír hablar de nada que suponga "mantener la autonomía". El diputado y portavoz del partido anticapitalista Carles Riera ha asegurado este lunes en TV3: "Si no hay ruptura, si no hay autodeterminación, el consejo de la república es un elemento simbólico, no nos podemos implicar".

Los anticapitalistas decidieron el pasado sábado, en una reunión extraordinaria en Palamòs (Girona), que su apoyo al Govern y a las iniciativas legislativas será más limitado al considerar que el Ejecutivo que preside Torra ha renunciado a hacer efectiva la república. Riera considera que un eventual escenario de elecciones autonómicas no es un problema. A partir de este sábado 27 de octubre Torra podrá ejercer la facultad de convocar elecciones en Cataluña. "No hemos decidido provocar elecciones, ese no es el objetivo, pero sí queremos tensionar al máximo y hacer evidente que hay que seguir con la vía unilateral". Riera considera necesario reactivar el espíritu del 1 y 3 de octubre del años pasado: "Es necesario una reorganización popular".

Torra se reúne esta mañana en Waterloo (Bélgica) con Carles Puigdemont, después de que el expresident de la Generalitat mantuviera este domingo una conversación telefónica con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el telón de fondo de la negociación presupuestaria. A la reunión, en la que no participa la CUP, también acuden miembros de Òminum y de la ANC.