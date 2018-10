La CUP descarta apoyar los Presupuestos y luchará contra el autonomismo

Los Presupuestos de la Generalitat no contarán con los cuatro votos de la CUP. Esta es una de las decisiones que los anticapitalistas han tomado este sábado en su reunión extraordinaria en Palamòs (Girona), en la que han definido su estrategia de acción política a mediano plazo. La CUP ha decidido que su apoyo al Govern y a las iniciativas legislativas será más limitado al considerar que el Ejecutivo que preside Quim Torra ha renunciado a hacer efectiva la república y sigue en el marco autonomista.

“Tenemos muy claro que no podemos trabajar en unas cuentas que no siguen el mandato del 1-O”, ha asegurado Lluc Salellas. Los anticapitalistas descartan por tanto negociar y votar las cuentas que consideran que no van en la línea de desobediencia con el Estado español. "Si queremos una ruptura con el Estado español lo que no podemos hacer son las mismas políticas hechas en los últimos 40 años", ha explicado Salellas.

Los anticapitalistas, ha explicado su portavoz, tampoco dará sus votos para permitir que otras iniciativas “de carácter autonomista” que presente la mayoría independentista en el Parlament tiren adelante. “La vía de la desobediencia es la única que puede permitir llegar a la independencia de nuestro pueblo", ha dicho Salellas. Una de las propuestas que barajaba la formación de izquierda radical era dejar vacíos los escaños en la Cámara catalana, pero finalmente ha quedado descartada.

La CUP ha decidido también que focalizará su acción política en la calle y “fortalecer la movilización popular. Los anticapitalistas también podrán el acento en luchar contra “las agresiones de la extrema derecha y del autonomismo”.