Carmena se desvincula de la crisis de Podemos y vuelve a marcar distancias con Iglesias

La alcaldesa de Madrid lo dice cada vez que sale el tema. Ella no es de Podemos, aunque fuese su candidata oficiosa en 2015, y no tiene más vinculación con Pablo Iglesias que la relación de cortesía que también tiene con Pedro Sánchez. Manuela Carmena se encontraba de viaje estos días, cuando seis concejales de su Gobierno han sido suspendidos cautelarmente de su militancia en Podemos por no concurrir a las primarias de la formación. A su vuelta, abordada por la prensa en un acto público con la nueva promoción de Policía Municipal, se ha desmarcado de la crisis del partido: "Con Iglesias no he hablado. No tengo una vinculación específica con él ni necesidad de tener con él una conversación. Creo que es un problema que surge en el marco de Podemos y no tengo nada que ver". El líder de Podemos ha lamentado este jueves "la imagen tan triste" que ha dado el partido por la crisis interna.

Algunos de los seis concejales aseguran fuera de los micrófonos que su decisión de no participar en las primarias del partido para integrarse directamente en la plataforma que prepara la alcaldesa la han tomado para protegerla a ella y que no tuviera que tragarse una lista que intercalaba sus nombres con el de desconocidos. También han apuntado que el secretario general del partido en Madrid, Julio Rodríguez, avalado por Pablo Iglesias, estaba echando un pulso a la alcaldesa. Preguntada por ese supuesto pulso, Carmena ha contestado que "no son maneras de analizar algo que no tiene nada que ver con eso".

"En el Gobierno de Madrid hay unos ediles muy buenos y valiosos y son ellos los que deciden cómo resolverlo", ha añadido Carmena, marcando distancias. La alcaldesa tampoco ha hablado con Julio Rodríguez, según ha dicho. "Son temas de un partido al que yo no pertenezco", ha insistido, y ha rechazado valorar la decisión de suspender de militancia a los seis ediles. "Ellos sabrán cómo tendrán que resolver" el conflicto, ha señalado y ha esperado que termine "bien".

Plataforma sin cuotas ni partidos

Carmena ha recordado que la plataforma que prepara Marta Higueras bajo su encargo, como explicó en el anuncio de que repetiría en las elecciones, "no tendría ni cuotas ni sería ningún pacto entre partidos". Será una "plataforma de personas, algunos con vinculación a partidos políticos y otros no, pero que esté independientemente a la estructura misma de los partidos, y más bien vinculada a actividades y actitudes de carácter laboral y profesional", ha repetido. A estas alturas ignora si el exjemad concurrirá en la candidatura que salga de esa plataforma o en una aparte, asegura.

"Nadie sobra en ese puzle tan complejo que a mi entender es imprescindible para que volvamos a ganar y gobernar", ha defendido Iglesias en una entrevista en Radiocable. El líder de Podemos ha lamentado la "imagen tan triste" que ha dado su formación estos días. "Intentar lavar los trapos sucios fuera de casa, en los medios de comunicación, nos hace muchísimo daño, y hace daño al cambio político", ha dicho, y ha reconocido que su partido necesita "seguir madurando". Su objetivo ahora, asegura, es trabajar directamente para construir una candidatura "en la que esté Carmena, Podemos e IU".

Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal, ha reconocido que la crisis de la que son protagonistas "no es la situación ideal". En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal ha confiado en que "la situación se va a encauzar" porque todos trabajan en la misma dirección, según ha manifestado, que es revalidar el mandato de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. "Tenemos que ser cuidadosos, cautos y tener la cabeza fría", ha añadido en la misma línea que Iglesias.

Maestre, que no ha aceptado preguntas sobre este tema de partido en el palacio de Cibeles, ha reivindicado que tanto ella como sus cinco compañeros no evitan "procesos democráticos", porque participarán en los que se establezcan en la plataforma de Carmena. Las famosas participadarias que acuñó Carmena y de la que aún no se conocen detalles.

En una entrevista con Juan Carlos Monedero en Público el miércoles por la noche, Rodríguez insistió en que mantiene intacto su apoyo a la alcaldesa y al proceso de confluencia con fuerzas como IU y Equo y con independientes para revalidar el Ayuntamiento de Madrid. El secretario general de Podemos defendió la decisión de suspender cautelarmente a los seis concejales de Carmena. Su antecesor, Jesús Montero, publicó también el miércoles un largo mensaje en Facebook en el que manifestó su tristeza e indignación, defendió a los seis concejales y criticó un proceso de primarias que considera una "maniobra estratégicamente innecesaria, inútil, ineficaz, que daña la cohesión organizativa".

