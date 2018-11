La lista que detonó la implosión de Podemos en Madrid

El domingo por la noche, a las 12, se cerraba el plazo de Podemos para las candidaturas a las elecciones municipales y autonómicas. Dos horas antes, la organización implosionó en Madrid. Los seis concejales del partido en el Ayuntamiento de Manuela Carmena –Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez, Esther Gómez y Francisco Pérez–, descontentos con el orden de la lista encabezada por el exjemad Julio Rodríguez, decidieron apartarse de esa candidatura para integrarse directamente en la que prepara Carmena. Aseguraban que dos de ellos quedaban relegados, sin previo aviso, a los puestos 11 y 12 y lo consideran "humillante". Fuentes cercanas a Rodríguez afirman sin embargo que estaban en los puestos 9 y 10, como habían acordado. Apenas 24 horas después, el exjemad solicitó su suspensión cautelar de militancia de los seis, que Ramón Espinar y la mayoría de los 10 miembros del consejo de coordinación de Madrid aprobó.

Las relaciones entre los concejales electos y su secretario general llevan tiempo sin ser buenas, según fuentes cercanas a los ediles. Tenían diferencias de enfoque desde el principio y el desencuentro venía de largo. Apuraron hasta el último minuto la inscripción en las primarias de Podemos el pasado 17 de octubre y se filtró que Maestre se pensó hasta el final si prescindía de hacerlo, más inclinada a participar directamente en la plataforma de la alcaldesa. Al final se apuntaron todos, pero recordaron, como dijo Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y también militante de Podemos, que "cada espacio político puede establecer los mecanismos que considere, pero será la plataforma [de la alcaldesa] que se establezca la que determine la configuración final de las listas".

Desde esa perspectiva, poco parece importar en realidad el orden de la lista de Podemos, pero fuentes cercanas a los ediles aseguran ahora que han decidido apartarse de la candidatura de su partido –cuya negociación consideran "bárbara" e infame"– para proteger a la alcaldesa. No quieren que le impongan nombres que ella no conoce y personas con las que no tienen sintonía. Aseguran que la lista y ahora, su suspensión, supone un "pulso a Carmena" pero recuerdan que la dirección de su partido "tiende a echar pulsos en público que después no es capaz de mantener".

Según su versión, este es el orden de la candidatura que conocieron a dos horas del cierre oficial, a pesar de que el día antes seguían en sintonía: 1. Julio Rodríguez; 2. Rita Maestre (concejal de Ahora Madrid); 3. Fran Verdes (asesor en la comisión de Defensa del Congreso, proviene de Juventud sin Futuro y el 15-M); 4. Mabi Cabrera (secretaria de organización municipal): 5. Paco Pérez (concejal de Ahora Madrid); 6. Marta Gómez Lahoz (concejal de Ahora Madrid); 7. José Manuel Calvo (concejal de Ahora Madrid); 8. Lola Amadeo (de los círculos de Madrid); 9. Bruno Estrada (economista, muy vinculado a CC OO); 10. Beatriz Herranz (experta en feminismo y en Igualdad); 11. Jorge García Castaño (concejal de Ahora Madrid); 12. Esther Gómez (concejal de Ahora Madrid).

Las dos partes aseguran que la otra miente. Fuentes cercanas a Julio Rodríguez rechazan que el final de la lista no es ese, sino que en los últimos puestos estaban antes Jorge García Castaño (9) y Esther Gómez (10), que Bruno Estrada (11) y Beatriz Herranz (12). "Se les dio todas las facilidades, tenían seis de los primeros nueve puestos [sin contar al exjemad como cabeza de lista] y podían distribuirlos como quisieran, siempre que se respetase el criterio de la representación de mujeres", afirman. Señalan además que el método de primarias abiertas ni siquiera garantiza que el orden final sea este, y que en ese sistema en el que los militantes votan individualmente a cada candidato, ellos tienen ventaja porque son más conocidos.

"¿Qué humillación? ¿Qué querían?", se preguntan estas fuentes, que insisten en que los seis concejales estaban informados y habían ratificado el acuerdo. El equipo cercano a Rodríguez se muestra sorprendido de su paso al lado, pero insiste en que seguirán adelante con sus primarias, cuyos resultados se conocerán el 27 de noviembre.

"Seguimos apostando porque Manuela Carmena sea la alcaldesa y vamos a seguir apoyándola en todo", afirman desde la candidatura de Rodríguez. No contemplan, dicen, vetar a los seis expulsados cautelarmente de la lista de la alcaldesa. "Carmena puede tener el equipo de quiera", añaden. Tanto los seis concejales como el equipo de Rodríguez confían en que pasado el estruendo inicial de la implosión del partido en Madrid la situación se pueda reconducir. Todos saben que Carmena cuenta con los seis y que Podemos en la capital tiene poco espacio lejos de ella.

